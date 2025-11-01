擊退憂鬱！營養師推薦提升心情的食物清單

▲好菌有助於血清素和腦內啡分泌。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候覺得悶悶的提不起勁嗎？營養師高敏敏分享，有時候有這樣的心情，其實是因為體內的快樂荷爾蒙失衡，要維持好心情，不靠外力也能快樂，聽聽營養師教你從日常飲食開始補對營養。

#色胺酸：雞胸肉、豆製品、南瓜籽、香蕉

色胺酸是是「血清素」的原料，能穩定情緒、改善睡眠。

#維生素B群（B6、B12、葉酸）：全穀、深綠葉菜、酵母粉

維生素B群幫助神經傳導物質合成，讓快樂荷爾蒙更容易啟動。

#鎂：杏仁、腰果

鎂可以放鬆肌肉、舒緩焦慮，幫助身心進入放鬆狀態。

#Omega-3脂肪酸：鮭魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃

Omega-3脂肪酸可以促進腦部健康、調節情緒，減少憂鬱傾向。

#可可多酚：黑巧克力

可可多酚能促進腦內啡分泌，帶來幸福的滿足感。

#辣椒素：辣椒

辣椒素有助刺激體內釋放腦內啡，帶來運動後微微興奮的快樂感。

#益生菌食物：優酪乳、優格、泡菜

腸道是「第二大腦」，好菌多能促進血清素與腦內啡分泌，讓情緒更穩定、心情更輕盈。

營養師高敏敏也提醒，快樂不只來自外在刺激，也能透過飲食與生活習慣慢慢養成，有時候多動一動、多笑一點、多吃營養食物，讓腦內啡與多巴胺自然分泌，每天都能找到自己的幸福小確幸。

