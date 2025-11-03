Karina穿Nike羽绒衣也美翻！冬季新造型曝光　高馬尾展現冷豔氣場

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安 ／綜合報導

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，畫面中Karina 身穿多款羽絨外套與背心，即便造型以保暖為主軸，仍然是仙氣時髦到極致。以下也找到Karina的單品細節，粉絲們能入手女神同款了！

Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心

形象照中，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。另一套造型中，她換上灰色 Nike Sportswear Swoosh 系列 Therma-FIT 女款寬版羽絨外套，內搭短褲與過膝襪，展現率性又俐落的街頭氛圍。這款外套採用羽絨填充與防風設計，袖口使用短絨毛材質，搭配帽子與下擺的鬆緊抽繩，可靈活調節貼合度，同時強化保暖性。造型中搭配的 Nike Shox Z鞋款也是矚目焦點之一， 以流線型雕塑外觀與標誌性 Shox 緩震科技打造，兼具時尚與機能感，呼應整體的未來感視覺語言。

Karina 最後一套白色全身造型，以Nike Sportswear Swoosh Therma-FIT 羽絨外套為主角，展現極簡卻極具張力的冬日風格。純白外套搭配寬褲與高馬尾造型，在深色霧氣背景下顯得格外耀眼。這款外套延續系列的寬版設計與立體結構，整體剪裁俐落，也是日常的百搭首選。

adidas Originals x Wales Bonner 

Wales Bonner 為 adidas Originals 帶來一系列以重塑經典為核心的秋冬鞋款

Grace Wales Bonner近期成為愛馬仕（Hermès）新任男裝創意總監，而她其實在2014 年就創立同名品牌Wales Bonner，也與adidas Originals維持了多年合作。這次 Wales Bonner 為 adidas Originals 帶來一系列以重塑經典為核心的秋冬鞋款。最吸睛的莫過於閃亮登場的 Samba 亮片鞋，鞋面覆滿細緻亮片布料，從玫瑰銅到深酒紅的漸層光澤，隨光線閃爍出奢華層次。品牌經典的三條紋以緞面布料呈現，柔和卻不失力量。鞋舌與後跟處採用高級皮革包覆，結合微微反光的緞帶鞋帶，讓這雙運動鞋散發出禮服級的華麗感。除了亮片版本，也有更內斂的 棕色緞面拼接款，以異材質的對比強化 Wales Bonner 一貫的文化混融精神，藏著非洲節奏的熱烈靈魂。

aespa, Karina, Nike, 冬季時尚, 羽絨外套

