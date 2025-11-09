5個冬季保濕秘訣！內行人「疊加保養法」公開　輕鬆養出不怕乾健康膚質

fb ig video search mobile ETtoday

【冬季保濕懶人包】5個超簡單「養膚秘訣」！內行人冬季「疊加保養法」公開，輕鬆養出不怕乾的健康膚質

▲安兪真。（圖／取自_yujin_an IG，下同）

圖文／CTWANT

冬天皮膚乾燥緊繃、狀況百出？趕快把五大冬季「高效保濕」秘訣，從選擇溫和清潔、活用保濕前導、精選滋潤乳霜／油，到加強重點部位護理與由內而外補充水分，全方位對抗乾燥危肌，助你輕鬆養出水潤健康的冬日膚質。

溫柔潔淨：別讓過度清潔帶走天然皮脂

冬天的保養從「洗臉」就要開始小心！氣溫降低，肌膚的皮脂分泌量本來就會減少，如果還使用清潔力過強、或是水溫過熱的方式洗臉，無疑是雪上加霜，會嚴重破壞肌膚的天然保護屏障，讓水分更容易流失。

水溫適中：避免使用過熱的水洗臉，微溫偏涼的膚感最剛好。

選擇溫和潔顏品：改用胺基酸系、非皂鹼、泡沫較少或甚至無泡的潔顏乳／凝膠，減少對皮脂膜的刺激。

減少清潔次數：如果早上起床臉部沒有明顯油光，甚至可以考慮只用溫水潑洗，省略潔面產品。

▲秀智。（圖／取自skuukzky IG）

疊加保濕：善用前導精華／化妝水打好水潤基地

洗完臉後，肌膚角質層充滿水分，是吸收保養品的黃金時刻。但冬天的乾燥空氣會讓水分快速蒸發，因此，「搶時間」為肌膚打好水潤基地非常重要。光靠後續的乳霜可能不夠，善用「水相」保濕產品疊加，能更深層地為肌膚補水。

化妝水濕敷／輕拍：選擇質地略帶稠度、不含酒精的保濕化妝水或精華水，輕拍全臉至少兩遍，或用化妝棉濕敷乾燥的兩頰、額頭約3－5分鐘。

導入保濕精華液：在化妝水後，疊加上含有玻尿酸、甘油、維他命B5等抓水成分的保濕精華液，將水分更牢固地鎖在肌底。

精選「鎖水」聖品：乳霜或美容油不可少

補充了水分，更重要的是要用「油相」保養品將水分牢牢鎖住，否則前面做的努力很快就會白費。冬天的乳液／乳霜，需要比夏天更滋潤、更具封閉性。

更換滋潤型乳霜：選擇質地較豐潤，含有神經醯胺、角鯊烷、乳木果油等親膚性油脂或修護屏障成分的乳霜。

美容油加持：對於極度乾燥的肌膚，可以在乳霜中滴入1－2滴美容油混合使用，或是在保養的最後一步，用溫熱的掌心輕壓一層美容油封存水分。

重點部位加強呵護：眼周、唇部別忽略

眼周和唇部的肌膚特別薄，沒有皮脂腺分泌油脂，在冬天更容易乾燥、出現細紋甚至乾裂。

滋潤型眼霜：選擇質地更豐潤、保濕續航力更佳的眼霜，並輕柔按摩幫助吸收。

勤擦護唇膏／唇膜：隨身攜帶護唇膏，隨時補充滋潤。晚上睡前可以厚敷一層凡士林或專用唇膜，加強修護。

由內而外補充水分與好油

完美的保濕不能只靠塗抹，身體內部的水分和營養狀態同樣重要。

足量飲水：即使冬天不易口渴，也要提醒自己喝足夠的白開水（至少1500-2000c.c.），維持身體的基本水分。

攝取健康脂肪：多吃富含Omega-3脂肪酸的食物，如：鮭魚、酪梨、堅果、亞麻籽油等。健康的油脂有助於維持皮膚細胞的健康與屏障功能。

考慮加濕器：如果長時間待在暖氣房，使用加濕器提高環境濕度，也能有效減緩肌膚水分的蒸發。

