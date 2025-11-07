和牛控必衝！開箱上吉燒肉二店「上吉弐」5亮點　白老牛、黑樺牛同場較勁

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

上吉燒肉二店 「上吉弐」 開幕啦！不但空間升級、氛圍更沉穩，在這裡還可以品嚐到來自北海道的白老牛在內的四大名牛的味蕾饗宴。除此之外，VIP還有專屬私人包廂的禮遇感，想感受彷彿置身北國的頂級燒肉饗宴？快來看我們的探店整理。

在燒肉界早已擁有鐵粉信仰的「上吉燒肉」終於迎來全新二店「上吉弐 Jokichi Ni」，這次新店空間更寬敞、氛圍更沉穩，靈魂人物是來自北海道的料理長伊東涼，他把職人精神融進每一道菜，讓北國風味在台北重現。小編親自造訪後覺得超級驚艷，除了一坐下就能感覺到氣氛與一店不同之外，入口即化的燒肉更是讓人忍不住再三回味。

亮點1｜高規格的極品肉白老牛

白老牛的雪花油脂細緻到幾乎不用咬就化開，肉香在嘴裡慢慢散開，吃起來有種純粹、乾淨的甜。白老牛來自北海道白老町，是當年洞爺湖高峰會招待各國元首的指定食材。這次開幕限定的「北海道極選盛宴」（$5480／二人）裡有白老牛四部位、成吉思汗羊肉，還搭配日本直送超大生蠔與海鮮拼盤。整桌端上來的那一刻，小編真的有種置身北海道的錯覺，彷彿冷風都帶著奶香。

亮點2｜4大名牛一次上桌

上吉弐的燒肉節奏像在指揮一首交響曲，料理長把白老牛、高崎牛、黑樺牛、極黑牛4大品牌牛排列成味覺的漸層，從細膩到濃厚、從輕柔到深沉，每一口都像一段旋律。小編覺得最迷人的是那種從清香到濃香的流動感，不會膩、也不突兀，吃完之後只剩餘韻在口腔裡打轉，讓人想再來一輪。

白老牛：雪花油脂細緻，來自北海道的風味令人著迷。

高崎牛：來自鹿兒島黑牛系統，油脂甘潤、香氣優雅。

黑樺牛：熊本品牌牛，肉質柔嫩、肉香鮮明，平衡得剛剛好。

極黑牛：結合和牛與安格斯牛的濃郁口感，是整場的壓軸角色。

亮點3｜限定VIP菜單

上吉弐對老客人相當重視，店家特別為用餐超過30次的10位「璀燦VIP」設計專屬菜單，像是「米菓生牛肉」結合生牛肉與北海道干貝，放在特製蔥香米餅上，一口咬下酥脆、柔滑、鹹香同時爆開，小編吃到這道菜的時候真的有種被寵愛的感覺～這些VIP還能獨享「璀燦御匠漆筷十入」餐具組，每支筷子都像藝術品，「吃飯也是一種儀式」的態度完全體現出上吉弐的精神。

亮點4｜啤酒搭配更享受

上吉弐的餐酒選項也不馬虎，除了料理長家鄉的札幌啤酒外，還特別挑了2款風格不同的啤酒，讓肉的香氣更完整展開。「西班牙 Estrella Damm 金星啤酒」金黃色澤與細緻氣泡帶出清爽麥香，配海鮮剛剛好。「法國1664 Blanc 生啤酒」柑橘果香與小麥香氣交織，酒體輕盈，泡沫細緻，特別適合女性客人。喝一口再咬一片肉，那種香氣融合的瞬間是一種延長版的幸福。

亮點5｜每一席都像私人包廂

上吉弐位於大安區光復南路280巷50號，距離國父紀念館站2號出口約2分鐘。整體設計以冷黑石搭配暖木紋為主調，低調又有層次。老闆為了完美動線，開幕前把整間木作敲掉重作，足足延後3個月才完工。結果成效真的超級值得，空間靜謐卻不壓迫，光線恰到好處，小編覺得每一桌都像獨立的小劇場，坐下來就能專注於食物與對話。

小編真心話：到上吉弐用餐就像是一場被禮遇的體驗，從肉質、火候到空間都展現職人的堅持，讓人吃完之後會想立刻再訂下一次。

上吉弐 Jokichi Ni

地址：台北市大安區光復南路280巷50號1樓（近國父紀念館站2號出口）

營業時間：17：00－23：00（10月週二公休，11月起無公休）

電話：（02）2711-9968

