美周記／Bobbi Brown喀什米爾唇膏打造絨霧美唇、I’M MEME 小臉修容棒推新色

記者曾怡嘉／台北報導

天氣轉涼，正式進秋冬時節，一起來看看本周美妝新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲WILDSMITH Wildsmith亮采淡斑精華與乳霜。

WILDSMITH全新推出Wildsmith亮采淡斑系列，添加菸鹼醯胺成分，幫助修護及強化皮膚屏障，溫和勻亮膚色、淡化斑點，尤其適合肌膚較敏感的使用者；結合英國桑葚、英國大麥等植物萃取成分，搭配玻尿酸、糖原、鎖水磁石等多重保濕因子，提升肌膚含水量與透亮度，由內而外綻放自然健康光澤。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲高露潔 聖誕閃耀限量版牙膏，199元、星耀去漬牙刷，139元。

高露潔推出夢幻回歸的「聖誕閃耀限量版牙膏」與全新「星耀去漬牙刷」，以「雙星閃耀」為靈感，讓潔白與光澤在笑容中交織成最動人的節慶光芒。全新升級的聖誕閃耀限量版牙膏，以雪白聖誕樹為主題，結合夢幻晶瑩的聖誕樹閃片膏體與可書寫祝福的包裝設計；星耀去漬牙刷，特殊星型植毛，營造專屬節慶儀式感的全新潔齒體驗

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

新色#003榛果奶糖更適合台灣消費者膚色。

學韓妞運用陰影與打亮製造臉部立體感吧！I’M MEME 推出全新色選我愛小臉修容打亮棒003榛果奶糖，與台灣暖中帶冷調肌膚自然融合，奶咖色打造深邃感；特調的中性細閃玫瑰膚金色調突顯立體部位打亮，妝感更乾淨俐落。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲9款玫瑰色調完全無雷，任何膚色都能駕馭。

Bobbi Brown推出喀什米爾絲絨唇膏，完美結合輕盈、保濕與撫紋三大功效，帶來貼膚零存在感的絨霧美唇。在乾冷秋冬也能給予雙唇持久補水的貼心呵護。專為亞洲膚色量身打造的9款質感玫瑰色調，無論冷白肌、暗黃肌都能輕鬆駕馭，一抹顯白去黃、氣色翻倍。

美妝, 秋冬, 限量, 立體感, 唇膏

