《庫洛魔法使》聯名小櫻＆小狼客製來電手機殼、小可耳機收納包超勸敗

文／妞新聞

陪伴無數少女成長的《庫洛魔法使》首次攜手CASETiFY推出聯名，以新篇章《庫洛魔法使：透明牌篇》為主軸，打造多款夢幻指數破表的手機電子配件。除了能夠客製化的精美手機殼之外，還有小可耳機收納包、造型手機吊飾等，無論哪款都好欠收藏！

▲《庫洛魔法使》聯名。（圖／CASETiFY，下同）

《庫洛魔法使》為日本知名漫畫團體CLAMP筆下的奇幻少女漫畫，藉著神秘「庫洛牌」貫穿主軸。為慶祝漫畫迎來20週年，全新篇章《庫洛魔法使 透明牌篇》就此誕生，並在2018年時改編成電視動畫播出。這次CASETiFY則要透過柔和粉色調與透明牌元素，帶領大家重返小櫻收集透明牌的奇幻旅程。

《庫洛魔法使》CASETiFY聯名

1.庫洛魔法使客製化手機殼

本次推出的限量版「庫洛魔法使客製化手機殼」，讓人少女心徹底爆發！除了可以選擇小櫻、小狼或小可三位角色共九款不同場景的來電畫面之外，充滿Y2K的甜美復古風格設計，也將再度喚醒大家的童年記憶。

2.印花手機殼

CASETiFY也為大家獻上多款精美的印花手機殼，不僅讓小櫻、小狼、小可化身成庫洛牌，還推出魔法陣、魔法杖等款式，真的好必須收藏。

3.庫洛魔法使手機吊飾

吸睛度超高的「庫洛魔法使手機吊飾」怎麼能不收！不只櫻花粉色的愛心吊環可愛到讓人忍不住尖叫，附有的透明牌與魔法杖造型小細節，也讓這款吊飾的魔幻感大大提升！

4.小可耳機收納包

作為守護獸的小可，在聯名中也變身成為療癒軟萌的耳機收納包。「小可耳機收納包」外型就像是可愛的絨毛玩偶吊飾，掛在包包上也能成為增加回頭率的穿搭配件！

5.庫洛魔法使2合1充電座

「庫洛魔法使2合1充電座」再現小櫻收服庫洛牌時的樣貌，搭配可愛的小可及超級夢幻的魔法陣圖樣，怎麼能不加進購物車！

本次聯名還同步打造多款電子配件，包含AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼，及MagSafe兼容磁吸配件，讓粉絲們一次收好收滿。

此外，CASETiFY更推出聯名限定活動，凡選購任2款聯名系列產品，即可獲贈庫洛魔法使貼紙包乙份（數量有限，送完為止）。欲了解更多產品相關資訊，請至CASETiFY台灣官方網站瀏覽。

