營養師大推百香果！控制體重、延緩老化的神奇水果

▲百香果的營養好處超乎想像。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

酸酸甜甜的百香果，一切開香味撲鼻而來，它不只香氣迷人、口感誘人，更是營養師高敏敏大力推薦的高維他命C與高纖維代表。每100克僅約64大卡熱量，卻含有超過5克的膳食纖維與豐富抗氧化物，更是天然的「甩油好夥伴」。

營養師高敏敏指出，百香果的營養好處多，首先，它富含類黃酮與白皮杉醇，可幫助對抗自由基、延緩老化，讓肌膚維持彈性與光澤。其次，高膳食纖維能促進腸道蠕動，幫助排便、維持腸道菌相平衡。第三，百香果的鉀含量高，可協助調節血壓、保護心血管，是外食族補充礦物質的好選擇。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

在減脂方面，百香果屬低GI水果，不易造成血糖劇烈波動，再加上豐富纖維能延長飽足感，是控制體重的理想水果之一。維生素C更能幫助膠原蛋白合成，讓肌膚透亮細緻；而β-胡蘿蔔素轉化成維生素A後，對維持視力與眼睛健康也有幫助。





▲百香果單吃或是搭配優格或飲品都美味。

想挑最甜的百香果有技巧，營養師建議選外皮光滑、呈紅紫色、重量較重且搖起來沒有水聲的，甜度最高。剛買回家可先放室溫幾天，等表皮微皺再吃風味更佳。營養師高敏敏也提醒，糖尿病患者應適量食用建議一天不超過4～6顆，並應分散時間食用，腎臟病與洗腎者則要注意鉀含量，避免過量。百香果無論單吃、加優格或入飲品，都能兼顧美味與健康。吃對方法，酸甜滋味也能成為你的健康密碼。