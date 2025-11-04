「普女」為什麼更受異性青睞？網友一致認同「情緒價值」給最滿

▲普女給予情緒價值，總讓人不知不覺愛上。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

普女比較受異性青睞？近來這個話題討論度直升，大家總以為美女異性緣最好，但在現實中往往是那些自然平凡的「普女」更容易贏得異性的心，為什麼會有這樣的結論？網友一致認同她們給人的情緒價值往往更高。

#普女通常讓人感覺真實、放鬆

她們不追求完美，也不會刻意營造形象，笑起來自然、說話真誠，讓男生相處時能放下防備。對多數男生而言，能自在做自己，比起和外貌出眾卻壓力滿滿的對象相處，更讓人覺得溫暖。

#普女懂得「共感」與「傾聽」

當男生煩惱、挫折或壓力大時，她們往往會給予安慰、鼓勵，讓對方感覺被理解與支持。這種情緒價值對男性來說非常重要，因為在現代社會中，許多男生不容易表達脆弱，而普女的溫柔與包容，正好填補這份情感缺口。

#普女給予的是穩定的情緒回饋

她們不容易情緒化，也不會動不動冷戰或故意吊人胃口，而是用成熟、平和的方式經營關係。這種穩定的氛圍，讓男生覺得安心，也更容易投入感情。

#普女懂得在關係中「給人力量」

她們不需要去吸引對方，而是用理解、鼓勵與溫度，讓男生在她身邊感覺被肯定、被欣賞。這種被支持的感覺，正是情感連結最深的基礎。