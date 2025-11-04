fb ig video search mobile ETtoday

「普女」為什麼更受異性青睞？網友一致認同「情緒價值」給最滿

>

▲▼普女更受異性青睞的「4個原因」 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲普女給予情緒價值，總讓人不知不覺愛上。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

普女比較受異性青睞？近來這個話題討論度直升，大家總以為美女異性緣最好，但在現實中往往是那些自然平凡的「普女」更容易贏得異性的心，為什麼會有這樣的結論？網友一致認同她們給人的情緒價值往往更高。

#普女通常讓人感覺真實、放鬆

她們不追求完美，也不會刻意營造形象，笑起來自然、說話真誠，讓男生相處時能放下防備。對多數男生而言，能自在做自己，比起和外貌出眾卻壓力滿滿的對象相處，更讓人覺得溫暖。

#普女懂得「共感」與「傾聽」

當男生煩惱、挫折或壓力大時，她們往往會給予安慰、鼓勵，讓對方感覺被理解與支持。這種情緒價值對男性來說非常重要，因為在現代社會中，許多男生不容易表達脆弱，而普女的溫柔與包容，正好填補這份情感缺口。

▲▼普女更受異性青睞的「4個原因」 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#普女給予的是穩定的情緒回饋

她們不容易情緒化，也不會動不動冷戰或故意吊人胃口，而是用成熟、平和的方式經營關係。這種穩定的氛圍，讓男生覺得安心，也更容易投入感情。

#普女懂得在關係中「給人力量」

她們不需要去吸引對方，而是用理解、鼓勵與溫度，讓男生在她身邊感覺被肯定、被欣賞。這種被支持的感覺，正是情感連結最深的基礎。

關鍵字：

普女, 異性青睞, 魅力, 情感, 心理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到 淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」 戴資穎變UNIQLO大使！公開機能外套推薦款式　親自示範「台式溫暖」 Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶 小S二女兒Lily拿下內衣代言　身上的運動褲裙「媽媽打匹克球也能穿」 伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面