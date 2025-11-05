「5個重點」讓愛情長久不衰　再親密也要有彼此的生活圈

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「5個重點」讓愛情長久不衰 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲沒有完美無缺的對象，只看你懂不懂用心經營。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

想讓一段感情走得長久，「相處的智慧」很重要。真正穩定的愛情，是兩個人在平凡生活中仍能理解、包容與共同成長。穩定的關係並不是要你找到完美的另一半，而是學會用心經營不完美的關係。

#最重要的是「溝通」

很多感情走不下去，不是因為不愛了，而是話越來越少、誤會越來越多。學會用平靜的語氣表達情緒，不用指責、不翻舊帳，良好的溝通能讓彼此感受到被尊重，也能減少爭執時的傷害。

#要懂得「保留空間」

即使再親密的兩個人，也需要各自的生活圈，適度的距離很重要，當兩人能在一起時有連結、分開時也安心，這段關係自然更穩定。

▲▼「5個重點」讓愛情長久不衰 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#欣賞而非比較

長久的伴侶懂得看見彼此的優點，而不是放大缺點或是彼此較勁。每天一句鼓勵或一句「謝謝你」，看似微小，卻能讓對方感受到被重視與被愛。

#兩人有共同目標

當兩人有共同目標，無論是旅行、儲蓄或生活夢想，感情會更有方向，一起面對挑戰、分享成果的過程，會讓關係更緊密。

▲▼「5個重點」讓愛情長久不衰 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#維持「儀式感」

偶爾製造驚喜、慶祝紀念日都能重新點燃情感溫度，別覺得交往久了，就把儀式感拋在腦後，有時候感情是需要經營的。

