Balmain創意總監離職！14年傳奇落幕　24歲就上任改寫品牌性感風格

記者鮑璿安／綜合報導

法國精品品牌 Balmain 震撼宣布，與創意總監 Olivier Rousteing 結束長達14年的合作關係，正式下台一鞠躬。當時年僅 24 歲的他接下品牌創意總監重任，以大膽的創作視野與強烈的個人風格，成功將 Balmain 打造成具有全球影響力的時尚品牌，如今任期告終，也讓大批時尚迷感到不捨。

現年 39 歲的 Rousteing 自 2011 年起掌舵 Balmain，他不僅是巴黎時尚圈自 Yves Saint Laurent 以來最年輕的創意總監，也是歐洲大型時裝屋中首位黑人創意總監。在他任職期間，Balmain 的風格徹底重塑，Rousteing 以結構化的軍事線條、華麗的金屬元素與強勢剪裁打造出標誌性的「Balmain Army」形象，並藉由社群媒體力量與名人文化，讓品牌形象深入年輕世代，從 Kim Kardashian、Gigi Hadid 到 Kendall Jenner，皆是友好合作對象。同時也展現創意，與 L’Oréal Paris 推出聯名彩妝，並為 Beyoncé 設計 2018 年 Coachella 演出服裝，讓 Balmain 在流行文化的舞台上發光發熱。

Balmain 執行長 Matteo Sgarbossa 在聲明中指出：「他的創造力與熱情在品牌歷史中留下不可磨滅的印記。」而母公司 Mayhoola for Investments 的 CEO Rachid Mohamed Rachid 也讚譽道：「Rousteing 的遠見領導，重新定義了時尚邊界，並以真誠與大膽啟發新世代。」回顧自己與品牌共度的歲月，Rousteing 感性表示：「Balmain 就像我的第二個家，我的團隊是我選擇的家人。過去14年是我生命中最珍貴的一段旅程。」他並透露，將準備迎接人生下一章的創作挑戰，而目前Balmain創意總監的接棒者仍未公佈。