UNIQLO x KAWS全新聯名9款針織單品一次看！GANNI黛西鴨托特包可愛必收

記者鮑璿安／綜合報導

關於秋冬的穿搭提案已經準備好了，UNIQLO 與藝術家 KAWS推出全新「KAWS WINTER」系列，以極簡針織結合藝術符號，大人小孩都能夠輕鬆搭配；而丹麥品牌 GANNI 與迪士尼推出全新合作系列，用粉紅童趣重塑經典角色 Daisy Duck，讓暖冬穿搭多了幾分個性與趣味！





▲UNIQLO 攜手 KAWS 推出「KAWS WINTER」系列，這是 KAWS 自成為品牌首位駐點藝術家（Artist in Residence）後的最新力作 。（圖／品牌提供）

UNIQLO 攜手 KAWS 推出「KAWS WINTER」系列，這是 KAWS 自成為品牌首位駐點藝術家（Artist in Residence）後的最新力作。系列以經典針織衫為基底，細節也有滿滿亮點，將標誌性的「XX」符號與人氣角色「COMPANION」化作細膩刺繡，打造藝術與實穿兼具的單品。色調上以紅、綠、黃等節慶色系詮釋冬日氛圍，涵蓋成人與童裝共九款設計，並延伸出 HEATTECH 毛帽、圍巾、手套等配件。高品質喀什米爾羊毛與柔軟小羊毛材質提供舒適觸感，親膚又保暖，將於11月28日（五）上市。





▲GANNI 與迪士尼首次攜手推出特別版聯名系列，以 Daisy Duck 為靈感主角。（圖／品牌提供）

GANNI 與迪士尼首次攜手推出特別版聯名系列，以 Daisy Duck 為靈感主角，將品牌一貫的北歐樂觀調性與迪士尼的卡通幽默結合。系列主打粉紅與奶油色系，推出印有黛西大頭的衛衣、短裙及針織單品，搭配牛仔靴展現「甜而不膩」的反差魅力，也特別推薦豹紋托特包款，成為實用性的最佳選擇。GANNI 更以再生棉與環保素材打造服裝，呼應品牌長年強調的可持續時尚理念。