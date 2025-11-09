fb ig video search mobile ETtoday

美周記／Jo Malone聖誕倒數月曆藏25格驚喜、TOM FORD冬日彩妝搶先看

記者曾怡嘉／綜合報導

年末倒數，不少聖誕限定或是香氛新品，一起來看看本周美妝新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲LINARI 車用擴香 璀璨系列 OPALE。

德國頂級香氛品牌 LINARI 今年秋冬將香氛美學延伸至車內空間，推出全新車用擴香系列。本次系列呈現八款品牌熱銷香氣，並搭配霧面黑與曜光銀兩款金屬外殼，採用可替換式香氛蕊片，打造愉悅並充滿品味的行車氛圍。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲LAURA MERCIER 2025 甜漾聖誕 煥顏透明柔霧蜜粉組，2,230元。

LAURA MERCIER 將法式甜點的迷人氛圍化為彩妝靈感，推出全新 「甜漾聖誕限量系列 。靈感源自法式甜點店繽紛的陳列與細膩的手工質感，將視覺與感官完美交織，為節慶妝容注入如甜點般的浪漫與驚喜。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 全新冬日光芒太陽親吻彩妝系列。

TOM FORD 推出全新冬日光芒太陽親吻彩妝系列，靈感源自陽光映照在阿爾卑斯山山峰積雪上，肌膚在冬日陽光親吻後殘留的暖意，為冬季注入歲末節慶奢華而愉悅的氣息。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 全新放玩派對系列 25天聖誕倒數月曆，17,550元。

Jo Malone將節日的歡樂與期待化為 25 格層層揭曉的香氛驚喜。靈感取自華麗的遊戲轉盤，整體包裝更升級為秋冬專屬飾品收藏盒，其中包括聖誕必收的苦橙香水正貨，同時也收錄全新香氣檀香木與蜜漬杏桃香水，另外人氣的鼠尾草與海鹽、英國梨與小蒼蘭、黑莓子與月桂葉也通通在裡面。

美妝, 香氛, 彩妝, 冬季, 聖誕

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

