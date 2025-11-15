9款宋智雅私下愛用釣系香水　約會噴上絕對能讓對象沉醉不已

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國經典戀綜《單身即地獄》的宋智雅當時把所有男嘉賓們迷倒，她不只會穿搭；就連香水品味也超會釣人！這9款香水一噴上身就能讓人沉醉不已，每款都是滿滿的致命氛圍。

大家想好普發一萬要怎麼花了嗎？就快到了冬天這個最適合談戀愛的季節，編輯推薦可以利用這次機會入手一瓶能讓對象「上鉤」的香水，出演韓國戀綜《單身即地獄》而爆紅的宋智雅，在個人YouTube頻道上分享了自己最愛的香水清單，從經典的Chanel到小眾品牌Tamburins，這9款「釣系香水」都非常適合秋冬穿上！

宋智雅同款釣系香水1：香奈兒N°5低調奢華版香水

智雅在影片上說自己從高中時期就愛上這瓶香奈兒的經典香水，是她的一生摯愛！開頭是清新的柑橘香，聞起來乾淨又俐落；接著茉莉和玫瑰的香氣慢慢浮上來，整體氣味優雅卻不老氣。尾韻的香草味帶出一點慵懶、性感的魅力；難怪智雅說自己從高中就愛這瓶，一用就是好多年！

▲香奈兒N°5低調奢華版香水，100ml NT$6,900。（圖／翻攝YouTube @THE 프리지아、香奈兒）

宋智雅同款釣系香水2：YSL 自由不羈訂製香精

YSL這支自由不羈訂製香精前調有著辛辣的薑和藏紅花氣息；中調是橙花和薰衣草，清新中又帶一點韻味；最後是香草加蜂蜜的溫暖味道，整體散發一種很有女人味的氣場，非常適合搭配皮外套或深紅唇色，走進房間時氣場直接拉滿。

▲YSL自由不羈訂製香精，50ml NT$5,000。（圖／翻攝YouTube@THE 프리지아、YSL）

宋智雅同款釣系香水3：CREED 紫玉凝霞

這瓶是智雅人生第一瓶CREED，30ml小小一瓶超可愛也很方便隨身帶。晚香玉的激情從容和桂花的溫婉彼此兼容；絲滑溫柔的與肌膚貼合，沉香、爪哇廣藿香和中國雪松交織出深邃木質調，讓珍貴的異國木質香充滿著精緻沉穩與感性，賦予這款香水更為深邃的魅力，讓人不知不覺靠近！這種神秘又若有似無的香味，真的很讓人忍不住想多看幾眼。

▲CREED紫玉凝霞，30ml NT$7,380。（圖／翻攝YouTube@THE 프리지아、CREED）

宋智雅同款釣系香水4：Kilian 天使之享淡香精

前調是肉桂與榛果的甜暖香氣，過一下子濃烈的酒香便會浮現出來，還帶著一點辛辣與微醺感，恰到好處的撩人！隨著時間推進，木質調慢慢登場，和那股揮發的酒液氣息交織在一起，散發出溫潤卻性感的香氣。這支香水睡前噴上，到早晨還能聞到貼膚的木質餘韻，只需一下就能維持超過八小時，智雅說這支香水非常適合秋冬約會，濃郁酒香與柔和木質調的完美融合，性感又成熟，是秋冬約會夜最讓人難忘的氣息。

▲Kilian 天使之享淡香精，50ml NT$6,280。（圖／翻攝YouTube@THE 프리지아、Kilian）

宋智雅同款釣系香水5：Kilian Paris 好女孩使壞淡香精

這支香水就和它的名字一樣：「好女孩」正悄悄學著使壞。前調是清新的橙花與玫瑰，乾淨得像剛洗完頭的氣息，卻隱約透出一絲危險，隨著香氣展開，晚香玉、茉莉與水仙的濃郁花香層層湧現，混著桂花與杏桃的甜潤，性感得恰到好處！尾韻的琥珀讓整體多了一點慵懶與餘韻，像是天真無害的笑容下藏著壞壞的心思，外表乖巧，實際上超會撩。

▲Kilian Paris 好女孩使壞淡香精，50ml NT$6,850。（圖／翻攝YouTube@THE 프리지아、Kilian Paris）

宋智雅同款釣系香水6：TOM FORD 蜜桃狂想淡香精

TOM FORD這支蜜桃狂想淡香精，一聞很讓人上癮！水蜜桃和血橙的果香甜味、豆蔻和廣藿香中和出一點辣感。整體像是「甜中帶壞、香裡藏慾」的氣味，秋天穿上露出鎖骨的絲質襯衫，搭配這款香氛準沒錯。

▲TOM FORD 蜜桃狂想淡香精，50ml NT$7,280。（圖／翻攝YouTube@THE 프리지아、TOM FORD ）

宋智雅同款釣系香水7：TOM FORD 禁忌玫瑰淡香精

結合三種玫瑰花瓣與辛香料的獨特組合，TOM FORD的禁忌玫瑰淡香精聞起來有層次又略帶危險。三種玫瑰層層疊香，混著一絲辛辣氣息，聞起來就像熱吻過後的餘溫：有點辣、有點甜。柔和的花瓣香底下，潛伏著木質與花椒、薑黃的性感暖調，讓整體香氣既撩人又帶著距離！正如名字「禁忌玫瑰」，那是一朵帶刺的誘惑，明明知道會被刺痛，卻還是甘願靠近。

▲TOM FORD 禁忌玫瑰淡香精 50ml NT$7,280。（圖／翻攝YouTube@THE 프리지아、TOM FORD）

宋智雅同款釣系香水8：TAMBURINS 落日霞光

來自韓國的香氛品牌TAMBURINS ，其中這支「落日霞光」也是智雅的心頭好！它的味道就像黃昏時分的金色餘暉，柔和、溫暖又帶著一點神秘感。前調是清新的柑橘與覆盆子果香，像被晚風親吻過的甜味；中段的玫瑰和莳蘿交織出細膩層次，優雅中帶著小小的鋒芒；最後麝香與廣藿香的木質氣息慢慢浮現！只要輕輕一噴，就像自帶一圈柔光，讓人忍不住多看一眼。

▲TAMBURINS）落日霞光，50ml ₩149,000（約NT$3,185）。（圖／翻攝YouTube@THE 프리지아、TAMBURINS）

宋智雅同款釣系香水9：Santa Maria Novella 玫瑰梔子花

融合玫瑰的柔美與梔子花的清甜，味道乾淨卻又藏著讓人上癮的女人味！噴上它，就像穿著白襯衫、搭配白開水妝容的那種白月光，玫瑰與梔子花交織出柔和的奶油香氣，細膩又優雅；隨著時間推移，檀香與香草緩緩浮現，絕對是清新系女孩的日常首選！

▲Santa Maria Novella 玫瑰梔子花，100ml NT$3,580。（圖／翻攝YouTube@THE 프리지아、Santa Maria Novella）

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

