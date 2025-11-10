fb ig video search mobile ETtoday

節日倒數！6款限定聖誕蠟燭盤點　為你打造佳節暖意

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

聖誕節倒數計時，在冷冷的夜裡點上香氛蠟燭，隨著瓶身搖曳著溫暖光芒，為佳節增添暖意，盤點6款聖誕限定蠟燭，你最愛哪一款？

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲VANA Eldstad壁爐蠟燭，1,180元。

以Eldstad 壁爐為靈感，推出聖誕限定的肉桂香料調香氛蠟燭。前調由血橙與柑橘帶出明亮果香，交織白胡椒的微辛氣息，中調以肉桂、鳶尾花、甜香、肉豆蔻與牛奶香氣相融，最後以肉豆蔻、香草豆莢與奶油作結，留下醇厚綿密的細緻甜香。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 薑餅香氛工藝蠟燭，200g，2,900元。

延續薑餅香氛的溫暖魅力，以品牌經典燭杯形式呈現，簡約設計中蘊藏豐富香調，為每次相聚注入濃濃聖誕氣息，點亮節慶暖意。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Maison Francis Kurkdjian 2025 限量耶誕冷衫蠟燭，300g，4,180元。

靈感源自傳統聖誕樹濃郁的木質氣息，今年全新限量版以雪白玻璃瓶身打造，宛如陽光灑落初雪之上，閃爍著純淨而高雅的光芒，散發冬日的溫暖與典雅氛圍。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲DIPTYQUE 2025聖誕限量驚喜包-迷你蠟燭，35g*3，1,900元。

外型宛如一本書，內藏3款迷你香氛蠟燭，分別為漿果、無花果、聖日耳曼34號大道香氣，讓每一次打開都像翻閱故事書般充滿期待。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma  金色假期香氛蠟燭禮盒，70g*3，5,700元。

內含3款聖誕限定蠟燭，分別為散發冷杉針葉、尤加利與丁香香氣的靜謐雪松、帶著米蘭經典甜點香氣的濃情潘尼與有著開心果、芝麻、可可與奶油奶油牛軋糖香的甜蜜托尼。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲SABON 流光夜宴香氛蠟燭，180g，2,380元。

藍綠色玻璃霧面燭杯、SABON刻紋金色燭蓋，點燃後，燭焰在霧面玻璃間流轉跳動，以桂花與白木蘭的香氣交織檀香的溫潤，映照出宴席的華麗熱烈。

關鍵字：

聖誕限定, 蠟燭, 香氛, 溫暖, 節日

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

