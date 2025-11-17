天秤座的香氣是什麼味道？4大品牌聖誕蠟燭太夢幻

▲冬季香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

冬天，是屬於香氣的季節。當氣溫漸冷、街頭點起第一串聖誕燈，空氣裡的每一縷氣息都變得溫柔而具故事性。從法國到義大利，從星光閃爍的巴黎夜空到散發焦糖甜香的節慶帳篷，頂級香氛品牌紛紛以限量蠟燭描繪屬於2025冬夜的魔法時刻！

首推法國奢華的Trudon推出兩大新香氣蠟燭： LUNA弦月與LIBRA天衡帶來星空詩意，Acqua di Parma金色假期綻放義式暖光讓你感受義式氛圍，Diptyque冷杉Sapin再度喚起久違的冬日森林氣息，而Dior奇幻星願則以焦糖與棉花糖香氣譜出甜夢節慶，華麗又有質感。只能說每一顆都太美，每一顆蠟燭都值得收藏！

1.Trudon 星界系列全面奢華衝刺登場

法國四百年香氛品牌Trudon攜手比利時插畫家Brecht Evens打造2025聖誕限定星界系列（Astral Collection）。讓你與星空來場心靈密切的對話，外瓶身與包裝以繽紛手繪筆觸描繪胡桃鉗、蜜蜂與閃爍星辰，將整個冬夜幻化成流動的香氣宇宙，不只是香氛，讓你感受「星空與藝術」的節慶旅程。

▲Trudon 聖誕限定星界系列香氛蠟燭270g／5,180元、800g／13,880元、2.8kg／25,980元。（圖／黃筱婷攝）

天秤座的專屬氣味報到

今年「星界系列」首度迎來兩款全新香氣ーLUNA弦月與LIBRA天衡。前者以柔美花香與細膩麝香交織，彷彿月光灑落於雪夜花園，氣息輕盈而浪漫；後者LIBRA天衡則是以英文的天秤座命名，想知道你心中天秤座的香氣是什麼味道？Trudon選擇以橡木、琥珀與酒香為靈魂，溫潤木質基調中流露冬夜書房的沉靜與深邃。兩者一柔一剛，如同星空下的月光與夜影，共同描繪冬季的靜謐與詩意。如果有天秤座生日的朋友，這蠟燭絕對是好送禮好選擇！

▲左為LUNA弦月香氛蠟燭，右為天秤座LIBRA天衡。Trudon 聖誕限定星界系列LUNA弦月香氛蠟燭、天衡香氛蠟燭，各 270g／5,180元（圖／品牌提供、黃筱婷攝）



而系列中延續回歸的經典香氣FIR冷杉與NAZARETH聖星，則再度喚起人們對節慶森林與聖誕餐桌的溫暖記憶—冷杉與雪松的木質氣息交融沒藥與煙燻香，重現雪地森林的清冷寧靜；柑橘與香料交織的聖星香氣，則如燭光圍繞下的熱紅酒與甜點，讓整個冬夜充滿節慶的暖意。

質感餐桌細蠟燭與香氛蠟塊，節慶裝飾家中必收

此外，Trudon也同步推出兩款延伸收藏逸品：Trudon聖誕限定星界系列馬德萊娜細蠟燭和香氛蠟塊，手工馬德萊娜細蠟蠋同樣推出這次款香氣FIR冷杉／NAZARETH聖星／LIBRA天衡／LUNA弦月，每盒共6支，以巴黎馬德萊娜大教堂為靈感，在諾曼第工坊小批量手工製作，燃燒時不滴蠟、不冒煙。適合作為香氛燈配件或節慶餐桌點綴，為居家增添儀式感與光影層次。另外喜愛收集香氛蠟塊的也不能錯過聖誕限定星界系列香氛蠟塊，同樣四款香氣任選，專為高訂燭台專屬設計，可懸掛於衣櫃、玄關或聖誕樹上，搭配冷杉木質香氣與浮雕外型，讓香氣與節慶氣氛悄然融入日常。

▲（左、中）Trudon 聖誕限定星界系列馬德萊娜細蠟燭 6入組／2,180元。（右）Trudon 聖誕限定星界系列香氛蠟塊 550元／盒。（圖／品牌提供）

2.Acqua di Parma 金色假期系列：義式甜香的節慶光影

義大利香氛品牌Acqua di Parma攜手設計師Cristina Celestino推出金色假期系列，靈感源自冬季度假勝地多洛米蒂山脈的工藝之美。​

▲Acqua di Parma 金色假期限量版香氛蠟燭 200g／3,400元。（圖／品牌提供）



瓶身以金色光澤包裹，如雪夜燭火的暖光在玻璃間流動。包括BOSCO靜謐雪松：冷杉針葉、尤加利與丁香交織出阿爾卑斯森林氛圍；PANETTONE濃情潘尼：柑橘與香草融合米蘭甜點香氣，滿溢節慶歡愉；TORRONE甜蜜托尼：義式牛軋糖香調結合開心果與可可，甜中帶暖。​

▲Acqua di Parma 金色假期限量版香氛蠟燭，包括BOSCO 靜謐雪松、PANETTONE 濃情潘尼、TORRONE 甜蜜托尼三款， 200g／3,400元。（圖／品牌提供）

3.Diptyque 冷杉 Sapin：冬日森林的經典詩意

每一個聖誕故事，都從一棵冷杉開始。冷衫只要放在蠟燭上就是經典又好聞的味道！Diptyque 2025節慶系列 再度以經典香氣冷杉（Sapin）為主角，以西伯利亞松精油與香脂冷杉為主調，融合雪松的溫潤與苔蘚的深邃，捕捉最真實的冬夜森林氣息。

▲Diptyque 冷杉Sapin限量版香氛蠟燭。（圖／品牌提供）



瓶身以手工金箔裝飾，隨光閃爍如雪夜星光。系列中最令人期待的「倒數香氛餐燭」以松樹造型設計，在蠟身上標記25天倒數刻度，伴隨火焰冉冉升起，讓節慶儀式感從第一天開始燃燒。​

▲Diptyque 冷杉Sapin限量版香氛蠟燭。（圖／品牌提供）

4.Dior 奇幻星願香氛蠟燭：焦糖與棉花糖的甜夢時光

壓軸登場的Dior香氛世家奇幻星願香氛蠟燭，靈感來自馬戲團的夢幻甜點盛宴，交織焦糖杏仁的濃香與棉花糖的輕柔甜韻。隨著燭光閃爍，香氣如糖霧般瀰漫，彷彿回到童年節慶的帳篷下。限定圖騰瓶身在光影中閃爍金光，如旋轉木馬的焦糖幻境，浪漫又純真。

▲Dior迪奧香氛世家奇幻星願香氛蠟燭／4,000元。（圖／品牌提供）



