Aseop、AVEDA明星商品集合！3款聖誕節慶禮盒推薦

記者曾怡嘉／台北報導

邁入11月中，年末倒數計時，而這時正是三五好友交換餽贈禮物的時節，《ET FASHION》精選3款節慶禮盒，讓你送禮送到心坎裡。

#RéVive

RéVive今年攜手美國新銳高級訂製時裝設計師 Bach Mai，聯名包裝延運用標誌性的漸層與花卉，象徵愛與美的傳遞，將節慶的流轉與綻放，以光影與花卉譜寫節慶儀式。

▲RéVive 煥采新生-光之花影禮盒，限定優惠價11,200元 (內含光采再生活膚霜50ml+光采再生賦活眼霜15ml+極緻光采潔膚霜125ml）

嚴選三款最具代表性的明星保養，RéVive連續30年銷售NO.1的光采再生活膚霜，搭配同系列中的光采再生賦活眼霜，以及VIP必買的極緻光采潔膚霜，從日常清潔、更新到深層保濕，層層啟動肌膚循環，晚間修護同步展開，一夜綻現年輕光采。

#AVEDA

AVEDA 以北國奇景為主題，透過10組限量禮盒珍藏冬夜裡的靜謐與璀璨，啜飲一口溫暖香甜的 「AVEDA 微醺熱紅酒」瞬間點亮節慶氛圍。

▲AVEDA 佳節禮盒《拉普蘭慶典》，1280元。（ 內含潤手霜-純香40ml+潤手霜-迷迭薄荷 40ml+潤手霜-甜馨40ml）

北歐拉普蘭地區被視為是聖誕老人的故鄉，由芬蘭人效法「聖尼古拉斯」悄悄送禮給需要的人，開啟了歲末表達感恩的習俗。在「拉普蘭慶典」禮盒中囊括了三款 AVEDA 經典純香潤手霜，最適合在歲末時節分享給在乎的人，用美好香氣延續源自拉普蘭的無私善意。

▲凡12/01(一) - 01/08(四) 購買任一組禮盒，即贈「紅酒香料包」或「純香潤手霜25ML」乙份。

#Aesop

Aesop 則以「居心香映，隅隅生悅 」為主題，禮盒靈感源自 Aesop 對美好設計的熱愛與執著，融合品牌的款待哲學：在以想像構築的迷你宅邸裡，藏有一系列節慶獻禮，激發無限感官奇想與驚奇。

▲Aesop 芳香集冊 ─ 悟香水二重奏，5,250元。（內含悟香水50ml+悟香水10ml）

在「芳香集冊」禮盒中，收藏了兩款不同尺寸的悟香水：一款適合擺放於家中使用，另一款則方便攜帶，方便旅行，是一款以日本香橙、羅勒作為前調主角，散發活力香調，提振感官與心情。