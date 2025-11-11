減重後為何復胖？盤點5大錯誤　忽略「維持期」最常見

fb ig video search mobile ETtoday

為什麼減重後又復胖呢？其實復胖是很常見的現象，大多數人都以為體重回升是因為吃太多，其實最根本的原因在於減重方式錯誤，導致身體代謝機制破壞，脂肪更容易被囤積，避開復胖5個常見錯誤，讓你不只有瘦得快，更要瘦得久！

#極端的飲控

許多人為了快速瘦下來，採取極低熱量或單一食物減肥法，像是一天只吃沙拉、水果，甚至是完全戒斷澱粉。雖然短期內體重確實會下降，但大部分減掉的是水分和肌肉，而非脂肪。當你恢復正常飲食後，基礎代謝變慢，身體會立刻「防禦性儲存脂肪」，造成反彈比原本更重。

#忽略維持期

許多人一達標就放鬆，開始恢復以往的飲食習慣，專家建議減重成功後應至少維持新體重三到六個月，讓身體習慣新的代謝節奏，這段維持期若忽略，身體會迅速回到原本的「記憶體重」。

#運動中斷

運動不僅燃燒熱量，更能維持肌肉量與代謝率。一旦停止運動，肌肉流失、基礎代謝下降，即使吃得和以前一樣多，也會更容易胖。

#壓力與睡眠不足

壓力和睡眠也會干擾體重，因為壓力會提升皮質醇分泌，使人更想吃高糖高脂的食物；而睡眠不足會影響飽足激素，讓人更容易暴食。

