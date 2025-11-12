HOLA推普發加碼　零門檻現領「萬元折價券」

▲HOLA普發一萬元推加碼優惠，艾禮思落地貓抓布沙發 三人 白沙色，售價39,900元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

政府普發一萬元現金，居家品牌 HOLA 和樂家居祭出「再送你一萬」活動，即起至11／16下載 HOLA App 並完成會員註冊與登入，免費領取總值 1 萬元的電子折扣券紅包，共 18 張滿額折價券，使用期限最久至明年 1／21，讓消費者領 1 萬元買到更多。

▲伊登300織天絲床包兩用被組 線語，售價4,280元。

HOLA「普發加碼一萬元」活動的萬元折扣券，內容涵蓋家具、寢具、鍋具、地毯與餐桌椅等多項居家品類，消費者領券後可於 11／20 起至 2026／1／21 分階段使用，其中不限品類消費滿 799 元可折 200 元；家具類則包括床墊與沙發單件 1,000 元折扣券，以及 La-Z-Boy 專屬 1,000 元折扣券，另有 500 元折抵券可用於羽絨被、羊毛被與床包兩用被組，與記憶枕與乳膠枕合購使用。

▲La-Z-Boy 335搖椅式手動半牛皮休閒椅，售價28,800元。

廚具推出鍋具滿 2,000 元折 300 元優惠，以及地毯、餐桌與餐椅單件同享 500 元折抵，所有折扣券限 HOLA 實體門市使用。業者表示，折扣券可讓民眾能靈活分段使用，不論是汰舊換新還是分期添購，都能用更划算的方式升級居家配置。

活動自即起至 11／16 止，只要完成 HOLA App 會員註冊與登入，即可自動領取價值 1 萬元的電子折扣券紅包。所有折價券將於 11／20 統一發放，請注意限 HOLA 實體門市使用，不適用竹北店、官網及合營店。各品類折抵詳情與限制條件依門市公告為準。

▲普發一萬元，百貨業者首波加碼出爐。（圖／各業者提供）

微風觀察之前普發6,000元政策時，會員業績成長逾五成，因應普發再度推出加碼方案。從11／24至12／7期間，於微風廣場、微風信義、微風南山等五館消費滿1萬元，積點禮遇會員可獲12000點（價值1,200元）回饋，相當於12％回饋率，還能參加抽獎，有機會把BRUNO無煙多功能電烤盤帶回家。

遠東百貨針對普發紅利，也從11／12至12／31推出「全民普發1萬 遠百加碼力挺」活動，APP金級會員全館當日消費滿1萬元送HAPPY GO點數1,000點。搭配周年慶檔期，不同館別回饋最高達21％，化妝品滿萬元即可達標。

▲特定類別消費滿額可抽旭集餐券。（圖／遠百提供）

針對家用家電類別，也特別祭出滿千抽獎，即日起於該類別單筆消費滿1,000元，可獲「週週抽旭集餐券」資格，獎項包括旭集高級日式料理吃到飽餐券、FUJI按摩椅與Bgreen舒壓椅等商品。