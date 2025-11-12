三宅一生聯名Apple「手機包」超搶眼！時髦多色褶皺、台灣開賣時間曝光

記者鮑璿安／綜合報導

許多時尚迷應該知曉，蘋果創始人賈伯斯是日本設計大師三宅一生的粉絲，他生前經常穿的黑色高領毛衣就出自ISSEY MIYAKE，而最近Apple與ISSEY MIYAKE終於帶來一項美好的合作，攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」，以「一塊布」（A Piece of Cloth）的概念為靈感，重新詮釋日常攜帶物件的方式。採用 3D 立體針織結構 一體成形，不僅能完整包覆 iPhone，也能容納日常小物如 AirPods 或卡夾等，簡直讓雙方品牌愛好者都等不及入手了！





▲ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」 。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」，承襲 ISSEY MIYAKE 經典的「Pleats」褶皺精神，以具彈性的羅紋開放式織紋製成，輕盈又具包覆性。當拉伸時，布料會微微透出內容物的輪廓，讓使用者可以直接瞥見手機螢幕，增添互動趣味。整體造型像是一件極簡雕塑，可手拿、掛於包包上，或直接佩戴於身上，打破「手機配件」的制式印象。

ISSEY MIYAKE 設計總監宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）表示，這款作品象徵使用者與 iPhone 之間的情感連結，也體現品牌「留白」的設計哲學，讓造型與功能保有開放的詮釋空間。iPhone Pocket 推出短揹帶與長揹帶兩種款式，短款共有檸檬黃、橘紅、紫、桃紅、孔雀藍、寶石藍、肉桂棕與黑色八種顏色，長款則有寶石藍、肉桂棕與黑色三款。售價分別為 25,800日圓（短揹帶）與 39,800日圓（長揹帶），自 11 月 14 日起，將於全球指定 Apple Store（含台北信義 A13、東京銀座、巴黎聖日耳曼、紐約 SoHo 等地）及 apple.com 上架販售。

同場加映話題聯名





▲Moynat此次驚喜攜手龍家昇（Kasing Lung）推出限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。（圖／品牌提供）

藝術家龍家昇以北歐神話與童話為靈感，創造出獨特角色宇宙如 Labubu、Zimomo 與 King Mon，當中風靡全球的Labubu更是大家收藏的目標。而MOYNAT 此次將這些標誌性角色轉化為皮革上的藝術語言，透過品牌經典 M Canvas 材質 與精湛工藝，打造一系列兼具收藏價值與實用功能的包款。系列包含 Tote 托特包（共三種尺寸）、Hobo 手袋、48h 隨行包及 Mignon 迷你包，並延伸至卡夾、護照夾與包袋吊飾等多款配件，滿足藝術迷與時尚愛好者的多重需求。