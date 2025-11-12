fb ig video search mobile ETtoday

三宅一生聯名Apple「手機包」超搶眼！時髦多色褶皺、台灣開賣時間曝光

>

記者鮑璿安／綜合報導

許多時尚迷應該知曉，蘋果創始人賈伯斯是日本設計大師三宅一生的粉絲，他生前經常穿的黑色高領毛衣就出自ISSEY MIYAKE，而最近Apple與ISSEY MIYAKE終於帶來一項美好的合作，攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」，以「一塊布」（A Piece of Cloth）的概念為靈感，重新詮釋日常攜帶物件的方式。採用 3D 立體針織結構 一體成形，不僅能完整包覆 iPhone，也能容納日常小物如 AirPods 或卡夾等，簡直讓雙方品牌愛好者都等不及入手了！

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」 。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 Apple 攜手推出全新聯名配件 「iPhone Pocket」，承襲 ISSEY MIYAKE 經典的「Pleats」褶皺精神，以具彈性的羅紋開放式織紋製成，輕盈又具包覆性。當拉伸時，布料會微微透出內容物的輪廓，讓使用者可以直接瞥見手機螢幕，增添互動趣味。整體造型像是一件極簡雕塑，可手拿、掛於包包上，或直接佩戴於身上，打破「手機配件」的制式印象。

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

▲▼ apple 。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 設計總監宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）表示，這款作品象徵使用者與 iPhone 之間的情感連結，也體現品牌「留白」的設計哲學，讓造型與功能保有開放的詮釋空間。iPhone Pocket 推出短揹帶與長揹帶兩種款式，短款共有檸檬黃、橘紅、紫、桃紅、孔雀藍、寶石藍、肉桂棕與黑色八種顏色，長款則有寶石藍、肉桂棕與黑色三款。售價分別為 25,800日圓（短揹帶）與 39,800日圓（長揹帶），自 11 月 14 日起，將於全球指定 Apple Store（含台北信義 A13、東京銀座、巴黎聖日耳曼、紐約 SoHo 等地）及 apple.com 上架販售。

同場加映話題聯名

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲▼ Moynat。（圖／品牌提供）

▲Moynat此次驚喜攜手龍家昇（Kasing Lung）推出限量聯名系列，以其廣受喜愛的原創角色「The Monsters」為靈感，為經典包款注入充滿童趣與奇幻色彩的藝術生命。（圖／品牌提供）

藝術家龍家昇以北歐神話與童話為靈感，創造出獨特角色宇宙如 Labubu、Zimomo 與 King Mon，當中風靡全球的Labubu更是大家收藏的目標。而MOYNAT 此次將這些標誌性角色轉化為皮革上的藝術語言，透過品牌經典 M Canvas 材質 與精湛工藝，打造一系列兼具收藏價值與實用功能的包款。系列包含 Tote 托特包（共三種尺寸）、Hobo 手袋、48h 隨行包及 Mignon 迷你包，並延伸至卡夾、護照夾與包袋吊飾等多款配件，滿足藝術迷與時尚愛好者的多重需求。

關鍵字：

時尚, 蘋果, ISSEYMIYAKE, iPhone, 聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦 雙11星巴克今推「大杯以上買一送一」　85度C特定5款買二送一囤起來 G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏 SOGO周年慶二波主打冬衣　GORE-TEX外套現省6900元 「除濕機水」其實不乾淨！別拿來洗澡、洗衣 近百坪「氣墊樂園」松菸登場　溜滑梯加迷宮雨天也能玩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面