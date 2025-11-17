包開箱／宋慧喬的FENDI Spy經典包變迷你！新尺寸、扭轉提把更適合亞洲女孩

記者鮑璿安／專題報導

FENDI 迎來百年之際，將千禧年最具代表性的包款之一再度縮小回歸，承襲 2005 年誕生、曾被眾多好萊塢明星搶揹的 Spy Bag堪稱品牌今年的「It Bag」不二人選，而全新尺寸的Mini FENDI Spy Bag 把當年的「間諜感」濃縮進更輕巧的比例裡，讓經典輪廓以全新姿態重返街頭，更適合亞洲女孩入手！





▲FENDI 迎來百年之際，將千禧年最具代表性的Spy Bag包款之一縮小回歸。（圖／品牌提供）

Mini FENDI Spy Bag延續 Spy Bag 圓潤、彷彿被手臂自然擁住的弧線，標誌性的扭轉提把依舊是視覺焦點。這次在結構上做了細膩調整，過去的隱藏式置物空間簡化為俐落翻蓋，搭配綁結感皮革繫帶，又讓開闔更直覺順手。包身以柔軟小牛皮打造，刻意保留一點垂墜感和皺褶，揹起來不會過於挺硬，配合身形動作自然貼合。

機能細節同樣是亮點，Mini 尺寸雖小，內部仍有足夠容量容納日常隨身物；隨附可拆式可調節肩帶，手提、肩背、斜背都能自由切換，從白天通勤到夜晚聚會都不顯突兀。色彩選擇也呼應當年的華麗記憶與當下的穿搭需求：經典黑與蜜棕適合日常百搭，亮紅與嬰兒粉則帶有 Y2K 式的張揚甜美，另有結合小馬毛質感與 FENDI Leo 動物紋印花的版本，把復古與戲劇張力一次推滿。

Spy Bag早就是眾多名人的愛包，當年曾由無數名人如 Paris Hilton、Gwen Stefani、Lindsay Lohan 等人愛用，象徵著一種玩心與華麗並存的時代精神。最近則請到韓星宋慧喬詮釋包款形象照，以深藍拼接針織裙配長靴，或漸層紅橘毛衣搭配不同色Spy Bag，營造出仿若電影畫面的故事感，同樣帶來曆久不衰的意涵。

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。