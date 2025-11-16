明明很累卻睡不著？大腦雜訊太多是主因　練習5件事讓入睡更容易

文／人物誌

明明很累，卻還是睡不著？這樣的困擾相信很多人都經歷過。明明白天疲憊不堪，卻總是難以入睡，甚至在夜深人靜時，腦海中依然有源源不斷的念頭跑過。

這種情況真的讓人感到困惑與無助，因為我們以為自己已經很累，但大腦卻難以進入休息模式，這個原因可能就是因為大腦雜訊太多。

大腦雜訊的來源：資訊過載

隨著科技的進步與社交媒體的普及，我們的生活被大量的資訊所包圍。無論是工作還是社群上的即時消息，或是無止盡的網路瀏覽，這些資訊的洪流不僅快速湧入，還經常打亂我們的思維節奏。大腦就像是接收無數電波的天線，不斷處理並篩選這些來自外界的訊息，導致它無法進入休息的狀態。

這種情況可能會引發一種叫做「認知過載」的現象，簡單來說，就是大腦在過度處理資訊時變得疲勞，卻又無法放鬆。當晚上躺下來試圖入睡時，大腦的這些雜訊並未消失，反而開始讓人不自覺地回顧白天的事件，或者開始無止盡地思考未來的事情。

▲大腦過度處理資訊時讓人變得疲勞。（圖／pexels，下同）

如何減少大腦的雜訊

限制睡前資訊的吸收

最直接有效的方式，就是減少睡前過多的資訊吸收。避免在睡前一小時內使用電子設備，尤其是手機、電腦等，這些設備不僅提供大量的資訊，還會發出藍光，抑制褪黑激素的分泌，進一步干擾睡眠。試著改為閱讀書籍、做冥想或聆聽輕音樂等，這些活動能幫助大腦放鬆，減少思緒的干擾。

建立規律的作息時間



大腦也需要訓練，像身體一樣，規律的生活能夠幫助大腦建立固定的生物鐘，從而改善睡眠質量。每天盡量保持固定的作息時間，無論是週末還是平日，都要盡量遵循這一規律。這樣，大腦可以自動調整到最佳的睡眠狀態，減少雜訊的干擾。

練習冥想與深呼吸

冥想是一種非常有效的方式，可以幫助我們減少大腦的雜訊。簡單的冥想或深呼吸練習，能夠將注意力集中在當下，放下不必要的思緒，從而幫助大腦進入放鬆狀態，還可以提升睡眠品質，與減少焦慮的心情。

運動與健康的生活習慣



適度的運動對大腦的放鬆有很大幫助，尤其是有氧運動，如快走、跑步、游泳等，能有效提升睡眠品質。這些運動不僅能改善身體健康，還能釋放壓力，讓大腦得到放鬆，降低雜訊的干擾。當然，過度運動則可能會適得其反，影響睡眠質量，因此要注意適量。

減少壓力與焦慮

焦慮是造成大腦雜訊的另一大原因。試著找到自己放鬆的方式，如寫日記、與朋友交談，或者進行心理諮商等，這些方式能幫助釋放壓力，從而減少對大腦的負擔。當你放下那些讓你焦慮的問題，會發現你的大腦變得清晰，入睡也變得更加容易。

在現代快節奏的生活中，我們無時無刻都在面對資訊的轟炸，這讓大腦充滿了雜訊，難以真正進入休息的狀態。

要想改善這一情況，除了調整生活方式，減少睡前的電子設備使用，還需要學會管理壓力，建立良好的作息和運動習慣。當我們能夠有效地減少大腦的雜訊，就能夠擺脫失眠的困擾，享受更好的睡眠品質，讓身心都能得到真正的休息。

延伸閱讀

如何減少焦慮？從《慢性焦慮》一窺焦慮的全貌



社群媒體引發焦慮？試試「Digital detox 數位排毒」，找回自己的步調



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。