避開5種最讓人反感的「低情商行為」！習慣批評、只顧著講自己的事

記者鮑璿安／綜合報導

人際關係之所以困難，往往不是因為劇烈衝突，而是那些不自覺、卻讓人逐漸感到疏離的低情商行為。這些表現不一定惡意，但長期累積卻足以讓別人悄悄遠離。以下整理出五種類型最容易被視為「相處雷點」的低情商行為，想讓關係更順暢，先從察覺並改善這些細節開始。

第一點：情緒失控，把壓力全倒在別人身上

生活有壓力難免，但若經常把壞情緒一股腦傾瀉給朋友、伴侶或同事，會讓對方不知所措，也會產生情緒疲乏感。高情商不是不難過，而是懂得整理自己的狀態，再選擇適當方式訴說。當情緒變成別人的負擔，關係自然會開始鬆動。

第二點：無法傾聽，只顧著講自己的事

表面上在聊天，實際上卻像在播報自己的生活；別人分享時總是心不在焉或急著插話。這種互動會讓對方覺得被忽略甚至被利用。真正的交流是雙向的，能讓人感受到被理解與被重視。一旦失去傾聽的能力，關係便很難深化。

第三點：習慣批評糾正

以「我只是為你好」為名，實際上卻不停挑剔對方的選擇。這類人可能沒有惡意，但持續的負面評論會耗損信任感，也讓人不敢再分享心事，建設性的意見需要溫度，而不是用批判包裝。缺乏支持的關係，很難讓人真正放鬆。

第四點：界線感不足，把親近當理由干涉

把關心變成控制，把好意延伸成干預，例如替他人做決定、逼問隱私、期待對方隨時回應訊息，界線感不足會讓人窒息，久而久之只想保持距離。成熟的互動，是尊重對方的節奏與選擇，而不是用「關心你」來名正言順地越界。

第五點：遇到問題就情緒冷處理

當意見不合或產生誤解時，以冷漠、消失或不溝通的方式迴避問題，看似無聲，卻是最具殺傷力的互動。這種處理方式會讓對方感到被懲罰，也會使小問題被放大。高情商不是不吵架，而是願意面對、願意修補，懂得用交流維繫關係。