滿意度最低醫美整形項目Top5！醫師親解最特殊部位　隱藏風險容易忽略

醫美，無論何種項目、是否有侵入性，都屬於醫療行為，所以都伴隨著風險。以風險來說，荃威健康美學診所黃雍宗院長解釋，非手術類相對修復期短、不易造成永久性破壞，但缺點就是有些項目無法達到永久效果；手術類則相對明確，但就有更高的風險，例如：傷口恢復、疤痕美觀，以及手術後是不是符合自身想像。黃雍宗院長根據執業超過15年的經驗以及病人分享，整理出以下不滿意度相對高的醫美項目TOP5！

滿意度最低的醫美整形項目

TOP1. 抽脂類

黃雍宗院長解釋位居第一名主因是相較其他手術，抽脂最為普及，雖然不見得是風險最高，但案例數最高。其中，抽脂類最容易讓人感到不滿意、不符合期待的是，抽脂部位的凹凸、脂肪回填生長的不穩定，尤其是大於1500ml的抽脂相對容易發生上述情況，需更加謹慎，與醫師討論降低風險的最佳方案。

TOP2.眼綜合手術

眼綜合手術包含眼瞼取脂，過多的眼皮修正、脂肪的轉位填補、下眼瞼眼袋脂肪的移除及皮膚的修補等等，往往會因為傷口的癒合或疤痕的修補不理想而容易造成期待的落差。

TOP3.削骨手術

黃雍宗院長表示其實削骨手術案例相對少，不過臉部的影響範圍較深，在做骨頭形狀的修補或者削除時，相對容易影響到深層的神經而造成副作用，因而滿意度也相對偏低。

▲（圖／IG@youseeany）

TOP4.拉皮手術

黃雍宗院長解釋通常施作該手術的年齡層相對高，因此皮膚傷口的復原力相對不理想，進而影響到疤痕組織的生成。此外，過多的皮膚組織移除，容易造成臉部表情的僵硬；而皮膚組織移除不夠時，則會導致拉皮效果不如預期。

TOP5.下巴墊補

黃雍宗院長直言：「下巴是特別的位置。」填充屬於非永久性的治療手段，因此部分人會選擇永久性的手術墊補，但墊補後，下巴容易受到用力咀嚼咬合等原因，在一段時間後造成墊補物的位移，進而出現不滿意的情況。

想做醫美，能如何最大程度降低風險？

那如果真的想做，該如何最大程度降低風險呢？黃雍宗院長建議：「手術所擁有的作用以及副作用更為明確，還希望大家在選擇的時候，思考再三」尤其下面幾項是「必做功課」：先了解操作醫師的專業以及美感是否適合自己、手術前必須做好全面的評估包含骨頭的部分以及皮膚組織的評估、給自己也給傷口多一點時間完成修復，足夠的假期休養也很重要。

▲（圖／IG@seyoung_1408）



而隨著科技的進步，務必與專業醫師深度的討論，包含術前評估，3D的科技模擬，都可以幫助自己更了解這個手術的治療以及結果。此外，也不建議在不對的年紀施作錯誤的療程，避免過度填充造成饅化的問題，或者過度的音波治療導致筋膜層的燙傷受損，這些都要特別小心。

2024年到達高峰，卻最容易忽略的「隱藏風險」

除了上述風險，黃雍宗院長表示當前相當火熱的「海外醫美」可說是當前的隱藏風險，並分為兩大類：手術方面以上海為主、皮膚保養型醫美則以韓國為主。而海外醫美常見的失敗項目為雙眼皮、抽脂凹凸不平、墊音波燙傷、假體發炎等。黃雍宗院長也提到，海外醫美最擔心發生憾事，消費者成為人球、被踢來踢去，最終仍須回到台灣處理，且近幾年類似的案例正不斷攀升，整體狀況在2024年來到高峰，也因人球事件頻傳，2025的海外醫美看似網路聲量高，但有稍稍降溫的跡象。

▲（圖／IG@primera.official）

黃雍宗院長進一步分享，臨床上確實有處理過海外醫美回來台灣請求協助的案例，印象最深刻的是，鼻整形中自體肋骨移植，手術的過程中因為肋骨設計不當，造成肋骨穿出鼻頭，黃雍宗院長幫忙轉診並把肋骨取出。最後，黃雍宗院長也提醒：「在享受低價的醫療時，更容易把危險暴露出來，還請國人在治療時，多多三思。」

衛服部也開始重視！健保就診可能將有影響

海外醫美回台後，最常見的求助通常有幫忙換線、換藥與照顧傷口。不過，黃雍宗院長分享，台灣衛福部健保署已注意到，近期因海外醫療延伸出來的醫療副作用正逐年上升中，會擠壓到一般民眾的看診需求，近期已開始開會討論是否要針對海外自費醫療部分的健保就診有所調整。

▲（圖／IG@shh_daily）



免責聲明：醫美療程實際效果與恢復期依個人體質、膚質與術後保養習慣而異，建議於合法醫療機構由專業醫師評估後進行，並依醫囑操作與照護以確保安全。本文章內容僅供了解資訊參考，並非醫療建議。

