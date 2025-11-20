2025下半年誰是包王？話題包款一次看　秀智、章若楠同款詢問度超高

文／美人圈

2025下半年，精品圈的焦點再次落在一顆顆「話題新包」上。從經典款的全新演繹，到明星帶貨瞬間爆紅的It Bag，每一款都在IG、小紅書掀起討論熱潮。對於愛包人士來說，今年下半年到底誰才是「包王」？哪些設計會成為街頭與時尚秀場的常客？本篇就整理出2025精品包推薦清單，帶你一次掌握最受矚目的話題新款，幫你鎖定值得投資與入手的必收包款。

▲章若楠、秀智。（圖／weibo@章若楠、IG@skuukzky）

2025 精品包推薦：CELINE SMILING LUGGAGE中號手袋（秀智同款）

CELINE鐵粉們最期待的囧臉包全新升級版終於強勢登場！全新版本SMILING LUGGAGE笑臉包採用新穎的特大號橫版廓形設計，甄選手感柔滑、光澤雅致、紋理細膩的柔軟亮澤羊皮革，以精湛工藝匠心打造。背縫工藝和滾邊設計，呈現出更加柔和、圓潤的輪廓，使其更加輕便易攜。加上新亮點：具備雙重表現形式的獨特拉鏈設計，以及創新的「笑臉設計」，都讓包包更具收藏價值。

▲CELINE SMILING LUGGAGE中號手袋，NT$140,000 （秀智同款）。（圖／IG@skuukzky、CELINE）

2025 精品包推薦：PRADA Galleria 皮革肩背包

PRADA經典中的經典——Galleria皮革肩背包，依舊是時尚圈的長青It Bag。以精緻的Saffiano皮革打造，包身挺括有型，搭配標誌性三角Logo，低調卻極具辨識度。寬敞的內部收納與多隔層設計，讓它不僅僅是高級時髦的象徵，更是兼顧實用的日常夥伴。2025年推出的全新色選，從優雅米白到高級棕色，還找來演員史嘉蕾喬韓森演繹形象廣告，每一個顏色都是百搭又歷久彌新的精品投資款。

▲PRADA Galleria 皮革肩背包，NT$175,000。（圖／PRADA提供）

2025 精品包推薦：PRADA 中號 Galleria 皮革手袋（TWICE Sana同款）

TWICE Sana也搶先上身的PRADA中號Galleria皮革手袋，以全新橫向剪裁呈現，將經典包型賦予摩登比例。俐落的線條讓手袋在保留實用收納的同時，更添一份輕盈感；精緻的Saffiano皮革與標誌性三角Logo相呼應，柔美香草色低調卻充滿辨識度，背起來仙氣爆棚。

▲PRADA 中號 Galleria 皮革手袋，NT$150,000。（圖／IG@m.by__sana、PRADA

2025 精品包推薦：DELVAUX Brillant Medley Jacquard

不想老是跟人撞包，又希望新包一背就能吸睛？那一定要看DELVAUX全新Brillant Medley Jacquard手袋！以黑、白、灰三色調為基底，透過緹花工藝編織出細緻紋理和立體層次，低調卻很有質感。胡椒鹽色帆布靈感來自二戰時期的軍用面料，不僅耐用、防潑水，外型還特別挺拔俐落。再搭配細緻黑色皮革和標誌性的「D」形圖案點綴，讓這只包兼具設計感與實用性，背在身上優雅又不容易過時。

▲DELVAUX全新Brillant Medley Jacquard手袋。（圖／DELVAUX）

2025 精品包推薦：RIMOWA Groove 系列 Sliding Hobo Bag Black 黑色單肩包（S.COUPS 同款）

SEVENTEEN S.COUPS同款RIMOWA Groove系列Sliding Hobo Bag Black黑色單肩包是商務人士必鎖定的夢中情包啦！手袋以大膽醒目的縱橫交錯溝槽紋理，搭配精簡間距，玩轉品牌經典美學。採用柔軟且富有彈性的頂級皮革打造，並在保有結構感的同時更實現輕盈無負擔，兼具外型與實用性！此外，搭配的可調節肩帶、靈活內部隔層，以及可拆式收納袋，讓包包能輕鬆應對多種不同場合，也是外出旅行必備款。

▲RIMOWA Groove 系列 Sliding Hobo Bag Black 黑色單肩包，NT$65,100。（圖／IG@sound_of_coups、RIMOWA）

2025 精品包推薦：Michael Kors Hamilton 鎖頭包小號（章若楠同款）

Michael Kors在下半年可謂是火力全開，近期多款包的都被看好成為大爆款，其中就包含章若楠也愛不釋手的Hamilton鎖頭包！原版Hamilton鎖頭包靈感來自設計師Michael Kors先生一次旅遊中在跳蚤市場發現的復古手提行李袋，而此次全新版本則為經典注入現代感與更輕盈隨性的風格。新款保留標誌性的圓形鎖扣，並加入全新材質與輪廓設計：時下流行的東西包款造型（East-West Bag）結合光滑荔枝紋皮革材質，為包款更添摩登氣息，頂部開口搭配寬敞容量則完美呼應日常通勤所需。此系列亦提供多種尺寸選擇，編輯個人覺得小號就很實裝，超甜價格小資女入手荷包不淌血。

▲Michael Kors Hamilton 鎖頭包小號，NT$15,000。（圖／weibo@章若楠、Michael Kors）

2025 精品包推薦：Michael Kors Nolita 中型肩背包（鄭容和、章若楠同款）

不少時尚迷都紛紛表示：「Michael Kors近期真的開掛了！」新推出的Nolita中型肩背包簡約的大Hobo包型鬆弛感拉滿，大容量又實用。靈感源自紐約曼哈頓Nolita街區的設計，融合慵懶弧度與俐落線條，以柔軟牛皮打造自然垂墜輪廓，包身點綴的金屬鍊條與趣味掛飾更添獨特識別度。實用的寬敞容量與隨性肩背方式，通勤、約會、旅行，各種場合都能完美hold住全場，不論是鄭容和同款低調暴風灰，還是章若楠身上充滿秋冬氛圍的淺棕色都很百搭。

▲Michael Kors Nolita 中型肩背包，NT$12,800。（圖／Michael Kors提供）

