韓妝Laka首個快閃店就擠爆！年輕女孩瘋滿額拿唇釉吊飾

記者李薇／台北報導、攝影 圖／圖／品牌提供

韓系無性別彩妝品牌Laka廣受年輕人喜愛，尤其是唇釉系列更是以極致水光與時髦色彩，備受推崇，過去都是以藥妝通路販售，在11月14日首度在台北新光三越信義新天地A11舉辦快閃店，即使是平日依舊吸引超多粉絲前來排隊搶購，超狂的滿額贈，更是只要消費滿999元就能拿好拿滿，現場擠到水洩不通。

Laka首次在台灣舉辦大型的快閃店活動，從14日到20日一連舉辦6天的活動，現場陳列出熱賣明星商品：果然持久水光唇釉、閃閃玻光豐唇釉、果然保濕潤唇蜜等，在韓國剛剛上市的黑色唇膏也登場，更是首度推出裸霧光氣墊粉餅，以高遮瑕度以及自然保濕光澤，絕對也是粉絲必掃。

更厲害的是針對台灣快閃店品牌也打造了限定款的珍珠奶茶設計唇釉吊飾，只要購買限定色果然持久水光唇釉，就可以獲得；現場消費滿999元就贈吊飾任選2款，消費滿1599元直接任選3款吊飾、品牌掛鍊乙條、扭蛋遊戲券乙張，根本就是買越多送越多。

另一個也在信義區商圈舉辦快閃店的機能品牌Victorinox在台北101 B1的中央環道打造旗艦概念店，有鑒於冬季旅行一定會需要帶更多禦寒衣物，特別精選Spectra 3.0、Airox Advanced系列旅行箱款，前者獲得Red Dot設計大獎肯定擁有智慧擴充結構能提升40%收納空間，後款2.9kg的超輕量材質搭配靜音滑行系統，絕對都是出國渡假好伴侶。