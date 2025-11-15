蜜粉新革命！3款限定蜜粉搶先看 嬌蘭星星蜜粉球超可愛

記者曾怡嘉／綜合報導

蜜粉早已不只能定妝，除了外型越來越美，功能性更是大大提升，除了基本的定妝、控油外，新一代蜜粉更能幫助肌膚校色，運用色彩學原理幫助去黃提亮，就連惱人的毛孔都能隱形柔焦，盤點3款目前討論度最高的新款蜜粉，你最愛哪一個呢？

▲KOSE INFINITY 花綻典雅限定蜜粉，1,900元。

今年推出的限定版蜜粉的研發概念為「Royal Bloom」，粉盒設計是將盛開的玫瑰以抽象方式描繪，特別以精華液全面包覆粉體，能在防止乾燥與出油的同時，實現充滿保濕感的柔滑膚觸，並添加柔光反射蜜粉與提亮蜜粉，上妝後肌膚立刻明亮一階。

▲ORBIS 輕紗光透蜜粉餅-花繪限定版，580元(蕊心附專用粉撲)、輕紗光透蜜粉餅專用粉盒，300元。

以「日間補妝」為概念，能在妝容隨時間出現暗沉、脫妝時，快速修飾疲憊暗黃感，品牌進一步優化粉體與光澤平衡，實現更柔焦、更服貼的妝感。全新的花繪限定版，讓補妝不僅修飾毛孔與凹凸，更能展現自然柔和的好氣色。

▲Guerlain 幻彩流星蜜粉球-星芒奇想限定版，2,970元。

聖誕推出的限定版本，將蜜粉球的熱賣色02中加入金色星星形狀蜜粉球，可愛造型讓人驚呼不已，金色的光芒同時也為節日增添夢幻光輝。