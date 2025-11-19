fb ig video search mobile ETtoday

入冬降溫　SOGO天母周慶ROOTS外套下殺4.4折

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

▲SOGO天母周年慶11／26登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

北部氣溫開始轉涼，冬季衣物成為不少消費者採購重點。SOGO 天母店周年慶將於 11／26 至 12／7 登場，今年特別主推冬衣、外套與保暖用品優惠，包括 ROOTS、DANSKIN、Adidas 等品牌皆推出 5 折以下限定優惠，加上滿5,000元送500元抵用券，還能搭配聯名卡層層回饋。

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

因應氣溫驟降，SOGO天母店冬季服飾列為周年慶第一波主打，ROOTS 推出連帽上衣女款原價 3,180 元、特價 1,400 元，下殺約 4.4 折；DANSKIN 運動內衣與緊身褲推出買一送一活動，適合補齊運動穿搭。Adidas CITY RNR 運動休閒鞋則以原價 3,490 元、特價 1,490 元的價格迎戰冬季買氣。

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

▲1126(三)限定 ROOTS OUTDOOR ADVENTURES 連帽上衣(女) ，原價3,180元，特價1,400元，限量30件；墾趣 MONTURA ICE SKI抗風防水透氣保暖連帽外套，原價17,800元，特價12,800元，限量40件。

化妝品、香氛與男女服飾同樣維持 SOGO 年度必搶品類。周慶活動期間，指定櫃位當日累計滿 5,000 元送 500 元電子抵用券，可多筆累贈；前五日消費滿 6 萬元再加送 1,000 元，適合集中採買保養品、年末贈禮與冬季服飾。珠寶、黃金亦推出周年慶回饋，珠寶回饋最高 22％，黃金最高 12％，延續往年周年慶採購熱度。

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

而家電、寢具、鍋具周慶則祭出消費滿 1 萬元送 500 元抵用券優惠，冬季寢具、電暖器、料理鍋等商品為換季熱門採買品項。6F 家電館提供「天天萬元消費禮」，單日滿 1 萬元可兌換指定家居用品或電子商品券；累計消費滿 100 萬元可直接獲得 iPhone 17 Pro 256G。

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

針對中國信託卡友也推出兩波滿額活動，單卡於指定樓層消費滿 5,000 元可領 300 元電子抵用券；持中國信託 SOGO 聯名卡則享滿額贈＋SOGO 金最高可獲 10% 回饋。此外，周年慶期間下載 SOGO APP 完成註冊即可領取 200 元折價券，滿 3,000 元可折抵一次，並蠟筆小新合作款消費禮，依消費門檻不同可獲贈保溫瓶、毛絨毯、摺疊桌等。

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲京站周年慶11／19登場，針對普發一萬有特別加碼。（圖／業者提供）

京站時尚廣場周年慶今11／19正式開跑，以「無痛消費 有感回饋」為主題，主打線上線下同步優惠、滿千送百、刷卡加碼及限量贈禮。活動期間全館6折起，Q卡友單筆滿3,800元送500元，因應全民普發領1萬元，首五日再加碼累積滿1萬元再送500元，加上信用卡、業種加贈回饋率最高可達24%。

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲京站周年慶11／19登場。（圖／業者提供）

▲回門禮第一波11／20起「三合一刷具收納盒」（上）；回門禮第二波11／27起「雙層珠寶盒」（下）。

京站周年慶全館推出滿3,800元送400元抵用券，再加100元Qonline贈券。因應普發首五日（11／19至11／23），Q卡友累積滿萬元再送500元，3C家電單筆滿1萬元另送500元。加上與特定8間銀行推加碼，消費滿1萬元加送500元，等同消費滿11,400元可獲最大值2,400元回饋。

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

▲Timberland Benton三合一防水外套(黑色)，原價12,000元，特價9,600元。Winnick防水三合一外套(綠色)，原價13,000元，特價10,400元。

因應氣溫下降，也推出冬衣特價單品搶客，Timberland Winnick防水三合一外套(綠色)，原價13,000元，特價10400元；TRAVELER男款GORE-TEX防水外套，原價13,800元，特價8,280元（限量20件）。

▲SOGO天母周年慶。（圖／業者提供）

▲TRAVELER男款GORE-TEX防水外套，原價13,800元，特價8,280元(限量20件)。

SOGO天母店, 周年慶, 冬衣優惠, ROOTS, 連帽上衣, DANSKIN, Adidas, 滿額贈, 換季採買, 普發一萬元, 京站

