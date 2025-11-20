fb ig video search mobile ETtoday

冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚

>

▲▼彩妝。（圖／品牌提供）

▲IU唇膏使用色預計掀起搶購風潮。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

年末佳節氣氛越來越濃厚，彩妝品牌紛紛推出限定包裝，美到讓人想收藏，像是雅詩蘭黛推出薰衣草之吻限定彩妝，代言人IU塗上桑果紫唇膏整個人仙氣飄飄，而嬌蘭也以摺紙藝術為靈感，打造星芒奇想聖誕彩妝。

▲▼彩妝。（圖／品牌提供）

▲▼彩妝。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45/PA+++-薰衣草之吻限定版，1,950元、水啵啵琉璃潤唇膏 薰衣草之吻限定版，#09，990元。

冬季「冰透紫」正流行，雅詩蘭黛推出薰衣草之吻限量彩妝，顧名思義就是將彩妝融入浪漫的薰衣草紫與柔和紫色調，像是明星商品《粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45/PA+++》就換上紫色新衣，同時《水啵啵琉璃潤唇膏》更推出全新三款粉紫新色，主打校正唇色、修飾暗沉、提亮膚色三大亮點，能在冬季光線下呈現更乾淨透亮的自然好氣色。

▲▼彩妝。（圖／品牌提供）

▲▼彩妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 星芒奇想聖誕彩妝系列。

為了迎接聖誕節，嬌蘭也推出星芒奇想聖誕彩妝系列，以摺紙藝術為靈感，向冬夜星空致敬，將經典的紅寶之吻高訂唇膏、高訂深邃四色眼影盤，以及幻彩流星蜜粉球換上以摺紙圖案與閃耀星紋打造的珍稀外殼，並推出全新限定色號，每款都美到讓人全部都想收。

關鍵字：

標籤:彩妝, 限定, 聖誕, 雅詩蘭黛, 嬌蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

好勝心最強星座 Top 3！第一名怕被看扁　逞強外表下原來超敏感

伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行　該放手的時候要放手

伊能靜：親子關係是漸行漸遠的旅行　該放手的時候要放手

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚 麥當勞奶昔回歸！營養師：奶昔熱量高、蛋白質含量相當「2顆蛋」 克林姆名畫逾73億天價成交　擠下畢卡索成拍賣史第二貴藝術品 最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意 能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 歐米茄海馬Planet Ocean錶變纖薄　線條更銳利、三色陶瓷款任選

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面