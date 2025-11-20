冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚

▲IU唇膏使用色預計掀起搶購風潮。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

年末佳節氣氛越來越濃厚，彩妝品牌紛紛推出限定包裝，美到讓人想收藏，像是雅詩蘭黛推出薰衣草之吻限定彩妝，代言人IU塗上桑果紫唇膏整個人仙氣飄飄，而嬌蘭也以摺紙藝術為靈感，打造星芒奇想聖誕彩妝。

▲雅詩蘭黛 粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45/PA+++-薰衣草之吻限定版，1,950元、水啵啵琉璃潤唇膏 薰衣草之吻限定版，#09，990元。

冬季「冰透紫」正流行，雅詩蘭黛推出薰衣草之吻限量彩妝，顧名思義就是將彩妝融入浪漫的薰衣草紫與柔和紫色調，像是明星商品《粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45/PA+++》就換上紫色新衣，同時《水啵啵琉璃潤唇膏》更推出全新三款粉紫新色，主打校正唇色、修飾暗沉、提亮膚色三大亮點，能在冬季光線下呈現更乾淨透亮的自然好氣色。

▲嬌蘭 星芒奇想聖誕彩妝系列。

為了迎接聖誕節，嬌蘭也推出星芒奇想聖誕彩妝系列，以摺紙藝術為靈感，向冬夜星空致敬，將經典的紅寶之吻高訂唇膏、高訂深邃四色眼影盤，以及幻彩流星蜜粉球換上以摺紙圖案與閃耀星紋打造的珍稀外殼，並推出全新限定色號，每款都美到讓人全部都想收。