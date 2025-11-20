「勇敢說不」很重要！5個方法讓你準時下班、不內耗

▲5個方法教你提升工作效率。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

每天準時下班其實並不是奢求，思考一下上班時是否一心多用，讓工作效率大打折扣，以下「5個方法」教你精準利用時間，拿回時間分配的掌控權。

#學會排定每日優先順序

早上進辦公室的第一件事，應該是列出當天待辦清單，區分「緊急且重要」與「可以晚一點處理」的事項，避免時間都耗在瑣碎的小事上。先擬定出每天必完成的關鍵工作，比忙一整天卻沒完成核心工作更有效率。

#專注的工作習慣

不少人喜歡一邊工作一邊看手機，甚至是回訊息，一心多用反而會讓工作效率大打折扣，建議可以使用「番茄鐘工作法」，專注25分鐘後再休息5分鐘，減少分心，你會發現，專注處理的速度遠快於零碎分神的時間。

#善用工具與AI幫忙

利用筆記App、行事曆、AI工具讓工作流程順暢，避免漏掉重要事項，也見也可以建立自己的工作模板，節省反覆耗時的制式工作流程。

#要懂得說不

工作上面不要當爛好人，當你什麼都接、什麼都做，很容易陷入無止盡的加班輪迴。如果某些任務不屬於你的職責，可以委婉拒絕，或與主管溝通重新分配資源。

#留意身心狀態

當目前狀態已處於過度疲勞，會降低專注與判斷力，讓你效率更差更容易出錯。保持良好睡眠與適度運動，反而能在短時間內完成更多工作。