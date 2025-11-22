LIFE經典／中學生開發「智慧餐具」奪三星SFT首獎　吃太快會震動提醒你

fb ig video search mobile ETtoday

中學生開發「智慧餐具」奪三星SFT首獎　吃太快會震動提醒你

記者蔡惠如／台北報導

三星電子近期公布第六屆「Solve for Tomorrow」競賽得獎名單，今年主題聚焦「永續社會」與「永續環境」兩大方向，由高師大附中的智慧餐具作品奪下首獎，桃園武陵高中以智慧步行輔具獲特優，台北松山高中×萬芳高中則以 AI 心電圖判讀系統拿下優選，均聚焦於高齡化社會的實際應用。

▲三星電子第六屆「Solve for Tomorrow」競賽得獎者。（圖／品牌提供）

▲三星電子第六屆「Solve for Tomorrow」競賽首獎得主《細嚼慢嚥》，以簡易操作與可落地性受到評審肯定。（圖／品牌提供）

「Solve for Tomorrow」為三星推動的全球教育計畫，自 2020 年在台舉辦以來已邁入第六屆，累計 520 組團隊與近 2,000 名學生、教師參與。今年徵件規模擴大，首次走入校園舉辦永續參訪及教師培力課程，參賽隊伍遍及全台 16 縣市。

首獎由高師大附中「兩個人也隊」獲得，其作品《細嚼慢嚥》以餐具為主題，改善現代人進食過快的問題。團隊運用 Arduino UNO 與陀螺儀感測器整合至餐具本體，搭配可視化儀表板呈現用餐速度，讓使用者能即時掌握咀嚼節奏並適度調整。

▲三星電子第六屆「Solve for Tomorrow」競賽得獎者。（圖／品牌提供）

餐具同時具備震動提醒功能，以及方便攜帶的隨身盒設計，讓使用者在日常飲食中更容易建立穩定的進食節奏。作品以簡易操作與可落地性受到評審肯定，獲得首獎。

特優獎由桃園市立武陵高中「Kiwi不愛吃kiwi」團隊所研發的《長桿型智慧聲光步行輔助系統》，其特色為一支專為高齡者打造的多功能智慧拐杖，整合照明、警示、定位與遊戲互動，協助長者在日常步行中提升安全性與穩定度。

▲三星電子第六屆「Solve for Tomorrow」競賽得獎者。（圖／品牌提供）

拐杖採光敏電阻搭配 LED 燈，能在光線不足時點亮腳下路面；當偵測到疑似跌倒狀況時，系統會發出警示音提醒周遭的人。此外，團隊也將趣味互動融入設計中，可透過遊戲訓練手眼協調，增加長者活動意願，呈現對高齡者需求的細緻觀察。

▲三星電子第六屆「Solve for Tomorrow」競賽得獎者。（圖／品牌提供）

優選獎由台北萬芳高中與松山高中組成的「Savoir B&B（薩維創科）」團隊獲得。兩位成員從國小相識，因共同關注城鄉醫療差距，將提案聚焦於偏鄉心血管疾病診斷不易的問題，設計出心電圖判讀系統《MediPulse X》。

作品結合 AI 與 IoT 技術，能即時擷取心電訊號、分析節律，並通報異常心率，協助偏遠地區更早掌握可能的心血管風險。團隊希望藉由降低設備門檻，使在地診所也能更迅速判斷異常情形，縮短醫療服務落差。

三星, Solve for Tomorrow, 永續科技競賽

