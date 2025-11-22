fb ig video search mobile ETtoday

在愛情中迷失自己？3個秘訣改善戀愛腦　避免不健康依賴

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

許多人一旦陷入愛情，就容易迷失在情緒、期待與暫時的甜蜜裡，忽略了自己真正的需求，甚至無法客觀看清這段關係是否健康，為了避免掉入「戀愛腦」的陷阱，專家建議從日常心態、行為模式與情緒管理著手，逐步建立更穩定的愛情判斷力。

1.維持自我節奏，避免把生活重心全放在對方身上

戀愛腦最常見的徵兆，就是生活圍著對方轉。保持原有的生活步調，包括工作、興趣、運動、人際關係，都能讓你在感情中保留清晰思考空間，也能避免用「是否被對方重視」來衡量全部的自我價值。

2.定期檢視這段關係是否讓你更好，而不是更焦慮

將情緒狀態當作重要指標：這段關係讓你更安心、有力量嗎？還是讓你感到不安、患得患失？若後者居多，代表需要重新審視相處模式與彼此需求是否不對等，透過自我提問，可以讓判斷回到理性層面，而不是被一時的激情拉著走。

3.找第三方視角，讓關係擁有外部真實檢查點

無論是朋友、家人或諮商師，適度聽取外部意見能讓你跳脫情緒濾鏡，旁觀者通常能看見你忽略的小細節，例如對方是否尊重你、界線是否被踩過、或是否存在不健康的依賴模式，外部視角能有效拉回你可能下墜的戀愛腦狀態。

戀愛, 感情

