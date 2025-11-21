fb ig video search mobile ETtoday

營養師激推「5款護眼食物」　早上吃顆水煮蛋超加分

▲▼護眼食物。（圖／Unsplash）

▲蛋黃能增加視網膜抗藍光能力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人天天盯著手機、電腦、平板，眼睛乾、酸、疲勞已經變成「文明病」。想要改善視力疲勞，其實日常飲食就能幫上大忙。營養師建議多吃5大護眼食物，含有葉黃素、玉米黃素、維生素 A、omega-3 等營養素，最能幫助對抗藍光、減少乾眼、保護視網膜。


#地瓜葉→提升眼睛抗氧化力

地瓜葉富含 β-胡蘿蔔素、維生素 A、C，能提升眼球黏膜的保護力，減少乾眼與發炎。燙熟後加蒜頭、芝麻油最簡單；天冷也能煮成湯，補水又保眼。

▲▼護眼食物。（圖／Unsplash）

#菠菜→最高 CP 值的葉黃素來源

菠菜的葉黃素與玉米黃素含量極高，是保護「黃斑部」的 No.1 食物，有助於減少藍光傷害、延緩視力老化。建議與油脂一起吃吸收更佳，例如清炒菠菜、菠菜蛋餅、菠菜蒸蛋。

#蛋黃→最容易取得的玉米黃素

蛋黃是少見的「天然高玉米黃素」食物，玉米黃素能增強視網膜抗藍光能力。一天 1-2 顆蛋屬於安全範圍，如果你最近常用眼過度、視力覺得霧茫茫，早餐吃顆水煮蛋非常加分。

▲▼護眼食物。（圖／Unsplash）

#黃紅色蔬果（胡蘿蔔、木瓜、南瓜）→補充維生素A

這類食物富含 β-胡蘿蔔素，在體內能轉換成維生素 A，幫助維持角膜健康、提升暗處視力。例如胡蘿蔔燉肉、南瓜濃湯、木瓜牛奶，都能輕鬆補充。

#鮭魚→乾眼者必吃的 Omega-3 來源

乾眼症往往與眼睛淚膜油脂不足、發炎有關。富含 EPA、DHA 的鮭魚能減緩發炎、強化淚膜品質，改善乾眼、疲勞、視線模糊問題。每周吃 2 次鮭魚最理想；如果不吃魚，也能選亞麻仁籽、核桃替代。

 

護眼食物, 葉黃素, 視力保護, 乾眼症, 營養推薦

