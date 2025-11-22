fb ig video search mobile ETtoday

臀中凹陷好苦惱！營養師教你補對食物　番茄有助維持臀肌彈性

▲▼營養師教提臀。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也為臀型所苦嗎？臀部老化其實比想像中更早出現，像是長時間久坐、少運動、姿勢不良都會讓臀部肌肉慢慢鬆弛、線條變得不明顯，想恢復緊實翹臀，先從認識自己臀形開始！聽聽營養師高敏敏教你有效提臀怎麼吃？

▲▼營養師教提臀。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#臀部老化4種常見類型

V型臀

常見於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，肌膚的彈力感消失。

A型臀

亞洲常見類型，屬於上半部沒肉、脂肪集中於外側、下緣的微笑線厚重，顯的下盤寬大。

O型臀

多見於過重或肥胖者，臀部圓寬厚實、脂肪堆積多，整體線條不明顯。

H型臀

久坐族、缺乏運動最容易中！臀肌流失下垂、臀中肌凹陷，整體看起來臀部沒立體感。

#這樣吃幫你有效提臀

足夠的蛋白質

雞胸肉、魚、蛋、豆類都很棒，內含豐富蛋白質是是肌肉的建構原料，能幫助臀肌形成與生長。

▲▼營養師教提臀。（圖／Unsplash）

選擇優質碳水化合物

糙米、燕麥、地瓜能提供穩定能量，幫助運動後修復與恢復體力。

▲▼營養師教提臀。（圖／Unsplash）

多吃蔬果

像是菠菜、香蕉、番茄都富含維生素與抗氧化物，幫助維持臀肌彈性與緊實感。

補充健康脂肪

酪梨、鮭魚、堅果、橄欖油皆含有好油，能促進新陳代謝，減少脂肪堆積。

▲▼營養師教提臀。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏最後也提醒，日常應多補水，維持身體代謝與平衡，飲食盡量規律、均衡攝取，可採用「先菜後肉再澱粉」順序，增加飽足感又能控熱量，只要吃對搭配持續運動，每天一點點改變，養成翹臀其實並不難。
關鍵字：

臀型, 提臀, 飲食, 營養師, 久坐

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

