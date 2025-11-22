金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美！楊千霈極小差距緊追

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼網友票選紅毯。（圖／攝影中心）

▲網友票選紅毯三美出爐。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／攝影中心

2025第62屆金馬獎頒獎典禮紅毯星光熠熠，《ET FASHION》特別在官方IG舉辦網友投票活動，邀請大家選出心中的紅毯女神，投票結果出爐，第一美李千娜拿下9.62分，楊千霈則是以9.57緊追在後，人氣超高的林依晨則是以9.36拿下第三。

▲▼李千娜。（圖／攝影中心）

▲▼李千娜。（圖／品牌提供）

▲李千娜穿著金色禮服性感優雅。（圖／品牌提供）

#第一名 李千娜 96.2分

李千娜與《恨女的逆襲》劇組一同登上紅毯，一直都是紅毯模範生的她，今晚選擇一身米金色禮服亮相，將長髮梳起綁成時髦有型的低辮子，完美露出漂亮的肩頸線條，搭配 De Beers 總價近千萬台幣的鑽石珠寶，與禮服上的米金色完美搭配，看起來優雅又帶點小個性。

▲▼▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，星光大道主持人楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，星光大道主持人楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

#第二名 楊千霈 95.7分

身為紅毯主持人，楊千霈超美造型以極高分奪下第二，她選擇LinLi Boutique黑色高訂禮服，以細膩珠工搭配立體花瓣裙擺，在燈光擺動下閃閃發亮，貴氣又不失優雅，完美駕馭寶格麗700萬珠寶。而削肩繞頸設計更是盡顯女人味，頭髮則是中分盤起不搶戲。

▲▼第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，深度安靜/林依晨(女主角)。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，深度安靜/林依晨(女主角)。（圖／記者林敬旻攝）

#第三名 林依晨 9.36分

以《深度安靜》入圍最佳女主角的林依晨，紅毯造型尺度大開，少見的性感讓人超驚喜，她笑稱為了女兒扮成美人魚造型。特別選擇THE ATELIER COUTURE by Prof. JIMMY CHOO OBE訂製禮服，運用交錯的透明線條與細緻手工微摺，胸前大開的設計讓肌膚若隱若現，搭配要價2600萬元伯爵高級珠寶，女明星氣場全開。

金馬獎, 紅毯, 李千娜, 楊千霈, 林依晨

