舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

植物萃取的香氣總是可以帶給人放鬆舒壓的感受，讓人瞬間就有好心情，在高壓力與快節奏的生活中，不妨透過大自然的力量，來輔助自己暫時脫離沉重的負擔，找回輕鬆愉悅；近期就有不少好物，透過養膚潤澤的時刻，更可以沉澱心靈，由裡到外重回平靜安寧。

＃THREE 香氛甦活精油身體乳 01花境，100mL、售價1,500元

THREE,PAUL & JOE,STEAMCREAM,保養,保濕,植萃,。（圖／品牌提供）

以「上蒼處方簽」將大自然魅力引入保養的THREE才剛剛於今年返回台灣，在秋冬全新推出身體養護系列，在之前從未出現過的香氛甦活精油身體乳，擁有98%自然來源成份，油潤滲透處方的基底融合茶籽油、柚子種籽油、石榴籽油、李子籽油，搭配迷迭香、普通百里香與天竺葵精油的香氣，賦予肌膚潤澤美肌。

＃PAUL & JOE 紫羅蘭草本補水精華，售價1860元

THREE,PAUL & JOE,STEAMCREAM,保養,保濕,植萃,。（圖／品牌提供）

以巴黎傳統藥鋪Herboristerie作為靈感，全新打造紫羅蘭草本保養系列，特別針對壓力肌膚常常出現的微發炎反應，進行舒緩調理，透過紫羅蘭、接骨木花、海水仙、檸檬香茅的植萃，搭配水解玻尿酸能夠迅速幫肌膚保濕補水，搭載獨家「水鎖磷脂膜科技」，可以在表面形成仿生鎖水層，防止水分散失，一整天持續滋養。

＃STEAMCREAM 蒸汽乳霜，售價640元

THREE,PAUL & JOE,STEAMCREAM,保養,保濕,植萃,。（圖／品牌提供）

在日本熱銷多年的蒸汽乳霜，早就是櫻花妹們日常必備單品，100%天然精油成分包含燕麥、甜橙、薰衣草精油、德國洋甘菊精油、苦橙花油、突厥薔薇花油、杏仁油、荷荷巴油等配方，一瓶就可以舒緩全身的乾燥問題，而且水感質地完全不怕黏膩，在年末更是推出多款限量盒身包裝，絕對是粉絲收藏焦點。

關鍵字：

THREE, PAUL & JOE, STEAMCREAM, 保養, 保濕, 植萃

