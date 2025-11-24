fb ig video search mobile ETtoday

不敢拒絕導致壓力爆表！5個方法建立界線　延遲回覆更能冷靜判斷

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

在人際互動中，許多人害怕衝突或不想讓人失望，往往習慣性答應他人的請託，但當累積太多無法負荷的要求時，情緒容易被壓得喘不過氣，甚至對人際關係產生反感，要擺脫不好意思拒絕的壓力，其實可以透過一些調整讓生活更輕鬆。

1.練習「延遲回覆」避免當下被迫答應

許多人不是不會拒絕，而是反射性地立刻答應，當有人提出需求時，先用「我先看看行程」、「我需要想一下」來爭取思考時間，給自己空間評估是否真的有餘力，也能減少衝動接下任務的狀況。

2.設定界線並清楚表達可接受的範圍

界線不是拒絕別人，而是保護自己，可以用溫和但堅定的方式說明理由，例如「這周行程滿了可能無法負擔」、「我能幫忙到哪裡，但沒辦法全部包辦」，讓對方知道你的能力與限度，反而能建立更健康的互動。

3.練習用「替代方案」柔性拒絕

如果直接拒絕有壓力，可以提供其他可能，例如「我現在沒法做，但你可以試試誰誰誰」、「我能幫你看方向，但詳細處理可能要你自己來」。這類柔性回應既不失禮，也能避免自己被責任綁住。

4.培養「拒絕不是壞事」的心態

很多人把拒絕視為得罪人，但其實真實、真誠的人際關係需要界線，拒絕不代表冷漠，而是對自己負責，如果總是硬撐，最終情緒爆發反而更傷感情，適度拒絕，是長期相處的關鍵。

5.檢視人際關係是否健康

如果某些人總習慣把事情推給你，不考慮你的處境，可能需要重新評估這段關係是否平衡，健康的互動應該是互相支持，而不是單方面消耗。

人際關係, 拒絕, 溝通

