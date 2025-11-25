為何總把「我是I人」掛嘴邊？不想被賦予社交責任的逃避感

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

近年不少人都在風靡MBTI的人格類型，甚至在許多社交群體中，都會常常聽到「我是I（內向）人」的言論，卻較少公開強調自己是喜愛社交的E人，其實這現象背後反映了現代社交氛圍的變化、人們對人設的偏好，快來看看關鍵三大原因。

1.展現脆弱感更容易被接受與共鳴



在社群文化中，「脆弱」比「外放」更容易引發共鳴，說自己是I人、社恐，能讓人感覺親近、無威脅感，這種自我揭露反而成為一種較安全的人設。

2.避免被期待過度社交的壓力



如果公開說自己是E人，容易被群體期待你永遠都要「活躍、熱情、能帶氣氛」，但現代人的能量有限，不一定每次都能保持高社交模式，為了避免被要求社交、揪活動、當氣氛組，許多人反而選擇把自己往I人靠，降低社交義務，某種程度來說也是逃避群體賦予的壓力。

3.「內向潮流」成為新時代的自我標籤



在過去多數人認為社交是一項必備能力，有句話說「人是群居動物」，無法融入、害羞內斂的人，容易被冠上「表達障礙」的負面印象；但在現今世代，比起每個人都要成為優秀標竿，更尊重自帶的個性與特色，即使內向、社恐、喜歡獨處，也不再是不好的標籤，而是成為一種個人與眾不同的魅力。