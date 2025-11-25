fb ig video search mobile ETtoday

《怪奇物語5》最終章即將登場！New Era、Pull＆Bear都來聯名一次看

Netflix全球現象級影集《怪奇物語 Stranger Things》迎來冒險最終章，New Era搶先推出合作系列，以品牌經典帽款結合劇中標誌性的美式復古與詭譎暗黑美學，全面釋放顛倒世界的神秘氣息。系列共帶來59FIFTY、9FORTY EF與全新19TWENTY共6款帽型，以及2款長袖服飾，以細膩圖像重塑霍金斯小鎮的奇異氛圍！

59FIFTY由侵略性觸手圖騰環繞整頂帽身，側邊再以第一季經典怪物魔神Demogorgon刺繡點題；帽簷內裡則悄然露出最終魔王Vecna的邪惡凝視，營造寒意逼人的暗黑存在。9FORTY EF則回到劇中主角的日常，以霍金斯高中校徽與地獄火俱樂部（The Hellfire Club）圖騰為靈感，將街頭態度與青春冒險精神巧妙融合！

首次登場的19TWENTY帽型，以五片式結構與A-FRAME設計重現復古質感，向Dustin的紅藍卡車帽與Camp Know Where電腦營帽款致敬，怪奇物語粉絲肯定很有共鳴，極具收藏價值。

同時，Pull&Bear也迎接影集最終章，再度攜手Netflix推出聯名服飾！

以品牌擅長的美式復古與校園風為基調，透過運動褲、飛行外套、大學帽 T 等單品，串聯布章、拼貼與經典對白印記，搭配洗舊刷色呈現霍金斯小鎮的打怪能量。時髦實穿之餘，更為這部現象級影集獻上奇幻終章的致敬！

