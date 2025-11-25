躺在床上就是睡不著？「6大可能」解密你失眠原因

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「6大可能」解密你失眠原因。（圖／Unsplash）

▲現代人普遍有睡不好的問題。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夜深人靜，你也是「躺在床上卻睡不著」嗎？明明很累，腦袋卻停不下來；明明想休息，身體卻像被卡住。要改善失眠，第一步就是理解睡不著的真正原因，從生活、心理、環境到生理，看看是哪裡出了錯！

#心理壓力過大、腦袋停不下來

心中太多事情累積成壓力，都會讓大腦處於「持續運轉」的狀態。這時候，即使人躺下，腦袋仍在處理擔心的事，思緒像跑馬燈，越想睡越睡不著。

▲▼「6大可能」解密你失眠原因。（圖／Unsplash）

#睡前使用 3C 過多

現代人手機不離手，不是滑手機、追劇、看 Reels，這樣都會使大腦保持興奮狀態，且螢幕的藍光會抑制褪黑激素分泌，使身體錯過最佳入睡時機，有時候玩手機以為放鬆，其實是在逼迫大腦加班。

#越在意就越睡不著

睡覺是「越急越沒用」的事情，擔心會睡不著的焦慮會讓交感神經持續興奮，心跳快、呼吸淺，身體自然無法切換到睡眠模式。

▲▼「6大可能」解密你失眠原因。（圖／Unsplash）

#睡眠環境不佳

睡眠的環境也是主因，像是光線、溫度、床的舒適度都是干擾睡眠的原因，臥室應該是讓身體一踏進去就自動放鬆的地方。

#作息混亂、白天睡太多

熬夜、補眠、假日睡到中午，會讓身體的「生理時鐘」完全亂掉。睡眠是節奏的科學，一旦破壞節奏，晚上自然睡不著。

▲▼「6大可能」解密你失眠原因。（圖／Unsplash）

#咖啡因或刺激性飲品攝取過多

咖啡、茶類、可樂、巧克力與相關飲品，都可能讓大腦在夜晚仍處於興奮狀態。尤其你提過喜歡喝咖啡，若下午兩點後還喝，就容易睡不著。

關鍵字：

失眠原因, 睡眠品質, 心理壓力, 生活習慣, 睡眠環境

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

