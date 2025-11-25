SJ利特曝超光滑肌膚秘訣　冷熱水交替泡澡法促進代謝

▲SJ隊長利特再接下保養代言。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

南韓男團SJ才剛結束台灣大巨蛋演唱會，今（25日）隊長利特再度來台為了保養品代言，僅相隔一周，主持人也透露這已是他本月來台第4次，利特也對粉絲大方示愛，直呼好想明年好想再來台灣開演唱會，如果粉絲呼喊，他排除萬難也一定要再來。

忙碌的工作與代言，但利特皮膚仍然好到不行，先前更大方開直播卸妝與粉絲互動，他分享自己的肌膚外由內乾，平時保養最重視保濕，肌膚保水度不夠就會出現很多問題，也坦承年紀有了，除了保濕、美白，現在也會注重抗皺這一塊。

利特也表示：「雖說要注重保養，也要提醒大家不要過度，保養品適量使用即可，平時除了顧好臉部外，頭皮也會一起保養，畢竟頭皮就是臉皮的一部分，若頭皮鬆了，也會影響臉部肌膚。平時也很喜歡泡半身浴，幫助循環代謝，代謝若好，皮膚也會跟著變好，自己偏好冷熱水交替泡，效果最好。」

記者會現場他也大方秀保養，他提到睡前會敷面膜，面膜中殘留的精華，也絕不浪費，除了抹在脖子上，就連腿也會擦，除此之外，他也露出自己超光滑的胳膊，透露自己今天有把精華抹上去，所以皮膚超級好。

最後他也特別提到大巨蛋演唱會中無人機的應援，感動到讓他不自覺流下眼淚，很想有機會再來台灣開唱，也很想帶家人來家庭旅遊，甚至也有考慮在這開家餐廳或是飲料店，這樣就有更多機會能和粉絲互動了！

