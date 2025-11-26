fb ig video search mobile ETtoday

宋慧喬作勢咬蛋糕萌犬看呆　閃亮鑽錶也吸睛

>

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬作勢吃掉藍莓蛋糕，愛犬Ruby抬起頭看她，模樣超萌。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬22日歡度44歲生日，整個11月似乎成為她的慶生月，親友們接力為她慶生，已切了無數個蛋糕，她特別分享歡樂照片，其中一張她手捧藍莓蛋糕作勢要大口吃下的俏皮模樣，讓她的比熊愛犬Ruby也被吸引抬頭望向她，模樣超萌，宋慧喬私下質感穿搭也曝了光，手腕上的法國珠寶品牌Chaumet鑽錶閃閃發亮。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬戴的Chaumet Joséphine Aigrette鑽錶，479,000元。（圖／翻攝Chaumet官網）

宋慧喬擔任Chaumet大使多年，品牌經典珠寶已成為她日常的一部分，此次慶生所戴的鑽錶出自Joséphine Aigrette系列時計延續了計時珠寶的傳統，以優雅的梨形錶殼呼應設計靈感來源約瑟芬皇后心愛的梨形切工，配以雕花面盤與鑽石裝飾，優雅迷人。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬頭戴Jo Gordon三角頭巾、手捧蛋糕，相當可愛。（圖／翻攝kyo1122 IG）

除了精巧的珠寶錶，宋慧喬也收藏多款風格俐落的中性錶款，一場慶生會中她戴AP（Audemars Piguet）要價超過316萬元的Royal Oak皇家橡樹18K白金雙擺輪鏤空錶，能夠欣賞精密機芯工藝，配上淺藍色內錶圈，更顯精緻典雅；當天她還頭戴英國品牌Jo Gordon條紋三角頭巾，讓粉絲見識到女神私下可愛俏皮的一面。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬佩戴AP Royal Oak皇家橡樹18K白金雙擺輪鏤空錶。（圖／翻攝kyo1122 IG）

►玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

►C羅合體「半導體女王」蘇姿丰比讚　3000萬全鑽錶搶鏡

