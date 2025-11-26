UNIQLO與GU感謝祭開跑！許光漢同款優惠、百件商品降價　重點一次看

記者鮑璿安／綜合報導

歲末購物季正式引爆！UNIQLO 與 GU 今年同步祭出超強「感謝祭」優惠，從11 月 28 日一路熱賣到 12 月 4 日，超過百款冬季明星單品大降價，從防寒外套、針織毛衣到爆款牛仔褲通通列入優惠清單。在 UNIQLO 部分，以台灣 15 周年為主題推出多款限定企劃，明星同款穿搭首次下殺；GU 則主打最低 $250 元起的秋冬時尚單品，還有插畫家獨家合作的滿額盲袋，吸引粉絲搶先收藏。





▲（依序）許光漢同款481040男女適穿 寬版休閒上衣 售價 NT$990，11/28-12/4 感謝價格 NT$790 ；許瑋甯同款479000女裝/男女適穿 繭型牛仔褲 售價NT$1,290，11/28-12/4 感謝價格 NT$990。（圖／品牌提供）

UNIQLO今年迎來在台 15 周年，祭出橫跨男、女、童裝的精選冬季 LifeWear 商品優惠，包含小戴同款的「PUFFTECH 輕暖科技外套」、許光漢與許瑋甯著用的 UNIQLO:C 系列都首度降價。PUFFTECH 外套採用蓄熱科技纖維，適合台灣濕冷氣候；本次感謝祭連帽款只要 NT$1,690，背心版本則 NT$1,290。另一款討論度極高的「繭型牛仔褲」首度下殺到 NT$990，柔和弧形褲線能修飾下半身比例，是日韓社群熱議的神級單品。冬季保暖必備的「HEATTECH棉質極暖系列」也首度優惠，NT$590 即可入手，比經典款再提升 1.5 倍暖度，外層穿搭更不臃腫。





▲479454 男裝 HEATTECH 棉質極暖圓領T恤，售價 NT$690 11/28-12/4 感謝價格 NT$590；「台灣美好日常色彩系列」UTme!貼圖。（圖／品牌提供）

為了慶祝 15 周年，UNIQLO同時推出「台灣日常美好色彩系列」UTme!貼圖，將地瓜球黃、塑膠椅紅、鐵捲門灰等台灣日常色彩轉化為可客製化的 T 恤圖案。活動首三日消費滿 NT$2,500，還能獲得台灣限定色的「旋蓋即飲保溫杯」，每日限量贈送。





▲PUFF Knit 蓬鬆柔軟針織系列最低590元起；GU官網熱銷前三名的WARM PADDED夾層外套。（圖／品牌提供）





▲感謝祭限定！GU聯手插畫家Mush-Eat MushRoom 食菇，打造「兩用雙享杯飲料袋（款式一）」，滿額$1,800即可隨機獲得。（圖／品牌提供）

GU 今年同樣端出誠意十足的優惠組合，全球熱銷破千萬件的神級褲款「BARREL LEG 錐形褲」限時降價 $200 元。同時，冬季賣到缺貨的「WARM PADDED 夾層外套」也列入優惠，男款連帽與女款立領版本全都 NT$1,290，即使長時間穿著仍維持輕盈不厚重，剪裁俐落、耐搭度高。今年最大亮點之一，是與三位台灣人氣插畫家──「威嗝高校」、「Mush-Eat MushRoom 食菇」、「小高潮色計事務所」聯手打造六款「兩用雙享杯飲料袋」。溫柔、可愛、前衛的三種風格一次集結，只要單筆消費滿 NT$1,800 即可隨機獲得盲袋，限量 10,000 個，送完為止，是藝術粉絲與潮流收藏者不能錯過的驚喜。



同場加映Gap × Stranger Things





▲Gap 本次聯名延伸《怪奇物語》第五季最終章的世界觀 。（圖／品牌提供）

Gap 本次聯名延伸《怪奇物語》第五季最終章的世界觀，以影集標誌性的紅黑色系鋪陳，搭配復古刷舊、拼接、寬版版型，呈現濃厚 80 年代質感。最吸睛的是可「雙面穿」的設計，象徵影集中現實世界與顛倒世界的雙重視角，讓單品本身就充滿劇情感。男、女裝都以 Gap 經典丹寧、長袖 T 與帽 Tee 為基底，並加入劇迷秒懂的元素，女主角 Eleven 的標誌性造型、主角群黑色漸層團照、LIVE IN HAWKINS 字樣……每件都像收藏劇情的載體。系列共 16 款單品，NT$999 起就能入手多款聯名圖像 T、連帽上衣與丹寧外套。加上 Gap 全台祭出的黑五全場 6 折、到店就能拿刮刮卡的活動（最高 NT$1000 購物金），整體 CP 值直接翻倍。