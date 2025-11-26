fb ig video search mobile ETtoday

UNIQLO與GU感謝祭開跑！許光漢同款優惠、百件商品降價　重點一次看

>

記者鮑璿安／綜合報導

歲末購物季正式引爆！UNIQLO 與 GU 今年同步祭出超強「感謝祭」優惠，從11 月 28 日一路熱賣到 12 月 4 日，超過百款冬季明星單品大降價，從防寒外套、針織毛衣到爆款牛仔褲通通列入優惠清單。在 UNIQLO 部分，以台灣 15 周年為主題推出多款限定企劃，明星同款穿搭首次下殺；GU 則主打最低 $250 元起的秋冬時尚單品，還有插畫家獨家合作的滿額盲袋，吸引粉絲搶先收藏。

▲▼感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲▼感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲（依序）許光漢同款481040男女適穿 寬版休閒上衣 售價 NT$990，11/28-12/4 感謝價格 NT$790 ；許瑋甯同款479000女裝/男女適穿 繭型牛仔褲 售價NT$1,290，11/28-12/4 感謝價格 NT$990。（圖／品牌提供）

UNIQLO今年迎來在台 15 周年，祭出橫跨男、女、童裝的精選冬季 LifeWear 商品優惠，包含小戴同款的「PUFFTECH 輕暖科技外套」、許光漢與許瑋甯著用的 UNIQLO:C 系列都首度降價。PUFFTECH 外套採用蓄熱科技纖維，適合台灣濕冷氣候；本次感謝祭連帽款只要 NT$1,690，背心版本則 NT$1,290。另一款討論度極高的「繭型牛仔褲」首度下殺到 NT$990，柔和弧形褲線能修飾下半身比例，是日韓社群熱議的神級單品。冬季保暖必備的「HEATTECH棉質極暖系列」也首度優惠，NT$590 即可入手，比經典款再提升 1.5 倍暖度，外層穿搭更不臃腫。

▲▼感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲▼感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲479454 男裝 HEATTECH 棉質極暖圓領T恤，售價 NT$690 11/28-12/4 感謝價格 NT$590；「台灣美好日常色彩系列」UTme!貼圖。（圖／品牌提供）

為了慶祝 15 周年，UNIQLO同時推出「台灣日常美好色彩系列」UTme!貼圖，將地瓜球黃、塑膠椅紅、鐵捲門灰等台灣日常色彩轉化為可客製化的 T 恤圖案。活動首三日消費滿 NT$2,500，還能獲得台灣限定色的「旋蓋即飲保溫杯」，每日限量贈送。

▲▼感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲▼感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲PUFF Knit 蓬鬆柔軟針織系列最低590元起；GU官網熱銷前三名的WARM PADDED夾層外套。（圖／品牌提供）

▲▼感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲感謝祭限定！GU聯手插畫家Mush-Eat MushRoom 食菇，打造「兩用雙享杯飲料袋（款式一）」，滿額$1,800即可隨機獲得。（圖／品牌提供）

GU 今年同樣端出誠意十足的優惠組合，全球熱銷破千萬件的神級褲款「BARREL LEG 錐形褲」限時降價 $200 元。同時，冬季賣到缺貨的「WARM PADDED 夾層外套」也列入優惠，男款連帽與女款立領版本全都 NT$1,290，即使長時間穿著仍維持輕盈不厚重，剪裁俐落、耐搭度高。今年最大亮點之一，是與三位台灣人氣插畫家──「威嗝高校」、「Mush-Eat MushRoom 食菇」、「小高潮色計事務所」聯手打造六款「兩用雙享杯飲料袋」。溫柔、可愛、前衛的三種風格一次集結，只要單筆消費滿 NT$1,800 即可隨機獲得盲袋，限量 10,000 個，送完為止，是藝術粉絲與潮流收藏者不能錯過的驚喜。


同場加映Gap × Stranger Things

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 綜合 。（圖／品牌提供）

▲Gap 本次聯名延伸《怪奇物語》第五季最終章的世界觀 。（圖／品牌提供）

Gap 本次聯名延伸《怪奇物語》第五季最終章的世界觀，以影集標誌性的紅黑色系鋪陳，搭配復古刷舊、拼接、寬版版型，呈現濃厚 80 年代質感。最吸睛的是可「雙面穿」的設計，象徵影集中現實世界與顛倒世界的雙重視角，讓單品本身就充滿劇情感。男、女裝都以 Gap 經典丹寧、長袖 T 與帽 Tee 為基底，並加入劇迷秒懂的元素，女主角 Eleven 的標誌性造型、主角群黑色漸層團照、LIVE IN HAWKINS 字樣……每件都像收藏劇情的載體。系列共 16 款單品，NT$999 起就能入手多款聯名圖像 T、連帽上衣與丹寧外套。加上 Gap 全台祭出的黑五全場 6 折、到店就能拿刮刮卡的活動（最高 NT$1000 購物金），整體 CP 值直接翻倍。

關鍵字：

UNIQLO, GU, Gap, 感謝祭, 冬季優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走

典型「重友輕色」星座Top 3！第一名超級顧朋友　戀人也搶不走

最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

最毒舌三大星座！TOP 1開口就是對準要害　討厭拐彎抹腳

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起 流感高峰來襲！6招教你遠離感冒　「頭、頸、腳底」保暖很重要 星巴克灰貓包太可愛！加碼「貓咪提袋」買飲料也能被療癒 巨城周年慶11／27登場　百間快閃店30%首進新竹再加碼萬元抽獎 宋慧喬作勢咬蛋糕萌犬看呆　閃亮鑽錶也吸睛 CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美 300坪「鴨鴨遊樂場」現身桃園A19　一出站就到晚上更有Fu

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面