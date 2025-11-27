fb ig video search mobile ETtoday

看似無害「其實城府超深」星座Top 3！第一名手段高明讓人不小心中計

▲最會「耍小心機」星座Top 3。（圖／disneypluskr IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在日常相處中，有些人外表看起來溫和、安靜、沒脾氣，好像完全不具攻擊性，但你可能不知道─他們的觀察力、判斷力、甚至小心機全都藏得很好，真正需要時能默默翻轉局勢，讓人摸不透。以下整理出「看似無害，卻城府過人」的星座Top 3，一起來看看你身邊是否有這種「暗黑可愛型」的高手吧！

Top 3：雙魚座——溫柔的表面下，其實超會讀空氣

雙魚給人的第一印象就是柔軟、善良、好相處，但他們最大的武器其實是「精準的感受力」。他們惜字如金、不爭不搶，看起來像沒意見的小貓咪，但內心早就把所有人情流動看得一清二楚。雙魚的心機不是壞心，而是懂得用「柔」化解所有問題。當他們不開心時極少正面衝突，反而會用退一步、裝傻、沉默等方式影響氣氛，讓對方自己反省，他們會選最溫柔的方式保護自己，但千萬別以為這就是天真，雙魚一旦決定冷掉你，是連理由都不會留的。

Top 2：天秤座——人際高手的精密算盤，永遠保持「體面」

天秤看起來隨和、優雅、沒有攻擊性，但他們的心思比你想的更細。他們擅長閱讀環境、抓住關鍵利益點，在人際關係中理性到可怕。大部分時候他們都很溫柔，但那是因為「保持和諧」本來就是他們管理局勢的方式。天秤的心機非常高級，不會讓人感覺不舒服。他們懂得保持距離、維持形象、說話不傷人卻能暗示重點，真正對天秤不利的人早已被他們從生活中優雅排除，只是你永遠察覺不到是哪一步出了差錯。

Top 1：處女座——冷靜又有手段，安靜版本的「城府王」

處女座表面冷靜有禮，看起來是不多話、不搶鋒頭的類型，但真正的城府王絕對是他們。他們不只觀察細節，還會默默收集資訊，清楚掌握每個人習慣、心情與弱點。他們不會隨便出手，一出手就非常精準。處女的「小心機」是理性與策略性的，他們不會搞情緒化的小伎倆，而是按照邏輯一步步確保自己不吃虧。他們會用「完美主義」當保護色，但其實腦中一直在計算最安全、最有效率的方式處理事情。最讓人佩服的是──處女座的反擊都非常悄無聲息，等你發現時，對方早已把整局重新安排好。

星座, 運勢, 處女座, 雙魚座, 天秤座

