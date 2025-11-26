aespa寧寧薄紗造型拎Valentino新包超勸敗！DeVain 27種款式讓人選擇困難

記者鮑璿安 ／綜合報導

Valentino 范倫鐵諾日前正式推出全新 DeVain 包款，由創意總監 Alessandro Michele 主導，以柔軟廓形和解構筆觸重新演繹經典 Vain 系列，呈現一種介於「優雅與率性」之間的當代女性氣質。名人也陸續演繹包款，像是韓星aespa 寧寧（Ningning）與達珂塔強生（Dakota Johnson） 率先示範兩種風格的 DeVain 時尚穿搭。





▲Ningning 身穿裸膚金刺繡薄紗禮服，她搭配刺繡版本 DeVain 包款；Dakota Johnson 則以粉色薄紗串珠禮服亮相，選擇搭配黑色納帕皮 DeVain 包 。（圖／品牌提供）

Ningning 身穿裸膚金刺繡薄紗禮服，滿佈花朵珠飾、光線下閃動優雅光澤，呈現高級訂製般的華麗氣場。她搭配刺繡版本 DeVain 包款，古典花紋與金屬扣飾相呼應，讓整體造型更添復古與華美。Dakota Johnson 則以粉色薄紗串珠禮服亮相，裙身輕盈飄逸，胸前的銀色刺繡構成搶眼焦點。她選擇搭配黑色納帕皮 DeVain 包，乾淨俐落的線條讓整體造型更顯率性，展現她一貫優雅又帶點酷的氛圍。

值得一提的是，這次全新 DeVain 系列共推出 27 種設計，滿足多樣化需求，也成功讓人陷入選擇困難之中。從純色納帕皮、金屬皮，到手工鉤編拉菲草、彩色水晶羊羔毛、珍稀皮革與天鵝絨等材質，大幅拓展品牌的工藝語彙。每款皆附上 可壓印姓名縮寫的皮革標籤，體現更個人化的高級配件體驗。此外，Valentino 也邀請九位國際藝術家以 DeVain 為靈感打造數位創意作品，從影像折射、AI 幻境到古典畫作重構，呈現包款的多元美學。

同場加映





▲Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛 。（圖／品牌提供）

Ferragamo 以「未來的懷舊」為題推出 2025 Holiday 節慶系列，以華麗光影與精緻皮革交織節日氣氛。系列廣告以家庭團聚與送禮時刻為靈感，傳遞「每段回憶都值得被珍藏」的品牌情感。本季女包焦點落在 Hug 系列：柔軟小牛皮款飾以仿貂毛質感邊飾，展現低調奢華；多款小型斜背包以金銀皮革呈現節慶光韻。鞋履部分延續品牌經典工藝，從金屬飾牌的天鵝絨芭蕾舞鞋到鑲水晶瑪莉珍鞋，每一雙都展現細節層次與節慶華麗。飾品系列以金色 Gancini、珍珠與花卉造型打造溫柔閃耀氛圍，讓整體造型更添精緻。