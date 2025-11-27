fb ig video search mobile ETtoday

37萬《魯邦三世》錶好復古　ZENITH第四代聯名錶「鈦」輕盈

▲ZENITH推出以《魯邦三世》為靈感的第四款腕錶Chronomaster Revival Daisuke Jigen次元大介限量版，378,500元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH（真力時）在2019年首度推出以《魯邦三世》為靈感的腕錶 Chronomaster A384「魯邦三世」，源自動畫中角色次元大介所佩戴、卻從未在現實中存在的腕錶設計，今年品牌再度延伸這段合作關係，推出第四款作品 Chronomaster Revival Daisuke Jigen次元大介限量版，採用 37 毫米霧面黑色微噴砂鈦金屬錶殼，質感輕盈而耐用，搭配呈現黑色計時小錶盤與測速刻度的米色面盤，指針與時標覆以米色夜光塗層，流露復古氣息。

▲ZENITH Chronomaster Revival Daisuke Jigen次元大介限量版錶的透明底蓋可見機芯與次元大介的剪影。

限量200只的Chronomaster Revival Daisuke Jigen次元大介限量版腕錶，以更貼近漫畫原貌的風格亮相，配有品牌早期經典的階梯式錶鍊，內載El Primero 400 自動上鍊機芯，藉由透明錶背可欣賞精準測量至 1/10 秒並具50小時的高振頻機芯外，還可見《魯邦三世》粉絲熟悉的次元大介剪影。

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲Louis Erard與原子小金剛聯名腕錶限量178只，176,800元。（圖／Louis Erard提供）

瑞士腕錶品牌Louis Erard則與日本經典動漫角色原子小金剛（Astro Boy）合作，推出全球限量178只的2340系列特別版鈦金屬腕錶，面盤設計靈感取材自手塚治虫原作插畫，以多層結構呈現原子小金剛高速飛翔的標誌性姿態，背景描繪未來都市Metro City，細膩的垂直髮絲紋營造深邃光影效果，並暗藏反派角色身影，象徵正邪對比的永恆主題。
 

