「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使

▲日本人氣男星目黑蓮成為寶格麗最新品牌大使。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

日本新生代男神目黑蓮聲勢如日中天，28歲的他是日本團體Snow Man成員，在日劇如《被擦掉的初戀》、《silent》和《海的開始》表現亮眼，被譽為「木村拓哉接班人」，近日更確定加入橫掃艾美獎的《幕府將軍》第二季，將演出「和忠」一角，讓他興奮不已，好消息不只一樁，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）邀他擔任品牌大使，藉由他的高人氣與影響力吸引年輕世代目光。





▲目黑蓮戴的BVLGARI BVLGARI系列精鋼黑面腕錶。





▲目黑蓮同時搭配BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽項鍊。

在寶格麗首波發布的形象照中，目黑蓮身穿黑色西裝，搭配BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽項鍊、鑽石手環、白K金戒指，流露貴公子氣息，他表示：「我將繼續努力挑戰，讓自己成為一個能夠像寶格麗珠寶一樣散發出真正光芒的存在，對我而言，這些珠寶不僅僅是閃耀，更蘊含了許多靈魂和情感。」





▲目黑蓮是FENDI大使，受邀到米蘭看秀。（圖／翻攝sn_meguro.ren_official IG）

身高185公分的目黑蓮，也是天生的衣架子，駕馭起各式風格服裝總是酷帥有型，受邀擔任FENDI形象大使，不僅出席米蘭大秀，也成為春夏廣告男主角，時尚前途不可限量。

