梵克雅寶薰衣草座鐘獻驚喜　緩緩開啟飛出鑽石蝴蝶

▲梵克雅寶發表Brassée de Lavande自動機械裝置。（圖／梵克雅寶提供）

記者陳雅韻／台北報導

每年春季舉辦的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders），法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）展館陳列的Extraordinary Object非凡工藝臻品系列機械座鐘總有絡繹不絕的參觀人潮，一睹座鐘精彩的動態秀，品牌於年末再獻驚喜，打造薰衣草主題的Brassée de Lavande自動機械裝置，同樣含兩組獨立機械系統，第一組控制薰衣草的開闔與蝴蝶的舞動，第二組驅動旋轉刻度環象徵時間流轉，詩意浪漫。





▲啟動梵克雅寶Brassée de Lavande自動機械裝置後，薰衣草花冠緩緩綻開，隱匿其中的蝴蝶隨即乍現 。

梵克雅寶的作品向來優雅精緻，完美結合珠寶鑲嵌、裝飾與製錶工藝，成就一件件夢幻座鐘。最新Brassée de Lavande自動機械裝置以向內捲曲的彩漆玫瑰金枝條構築綠色穹頂，36根薰衣草莖錯落排列，啟動後薰衣草花冠緩緩綻放，彷彿被微風拂動，隱匿其中Plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯打造並鑲美鑽的蝴蝶隨之現身，振翅盤旋，最終蝴蝶停駐於鑲嵌紫水晶的金質花叢中央，花朵再度合攏，景象如夢如幻。





▲蝶翅飾以橙色Plique-à-jour 彩繪玻璃琺瑯。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）歡慶270周年，集合製錶大師、工藝大師、設計師、機械人偶工程師與天文學家之力，催生出耗時7年研發、結合6,293個零件、23項鐘錶複雜功能的La Quête du Temps座鐘，此鉅作位於最上方穹頂位置的天文學家機械人偶可表演3段總長約1分半的機械舞，機械人偶於第3段舞蹈以動作指示懸浮於穹頂下的時間刻度，因此不同的時間姿態各異，此外，結合精密的天文鐘，目前正進行7項製錶專利申請與8項機械人偶專利申請。





▲江詩丹頓歡慶270周年打造具23項複雜功能的La Quête du Temps座鐘。（圖／江詩丹頓提供）