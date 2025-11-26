fb ig video search mobile ETtoday

梵克雅寶薰衣草座鐘獻驚喜　緩緩開啟飛出鑽石蝴蝶

>

▲▼ VCA,VC 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶發表Brassée de Lavande自動機械裝置。（圖／梵克雅寶提供）

記者陳雅韻／台北報導

每年春季舉辦的日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders），法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）展館陳列的Extraordinary Object非凡工藝臻品系列機械座鐘總有絡繹不絕的參觀人潮，一睹座鐘精彩的動態秀，品牌於年末再獻驚喜，打造薰衣草主題的Brassée de Lavande自動機械裝置，同樣含兩組獨立機械系統，第一組控制薰衣草的開闔與蝴蝶的舞動，第二組驅動旋轉刻度環象徵時間流轉，詩意浪漫。

▲▼ VCA,VC 。（圖／公關照）

▲啟動梵克雅寶Brassée de Lavande自動機械裝置後，薰衣草花冠緩緩綻開，隱匿其中的蝴蝶隨即乍現 。

梵克雅寶的作品向來優雅精緻，完美結合珠寶鑲嵌、裝飾與製錶工藝，成就一件件夢幻座鐘。最新Brassée de Lavande自動機械裝置以向內捲曲的彩漆玫瑰金枝條構築綠色穹頂，36根薰衣草莖錯落排列，啟動後薰衣草花冠緩緩綻放，彷彿被微風拂動，隱匿其中Plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯打造並鑲美鑽的蝴蝶隨之現身，振翅盤旋，最終蝴蝶停駐於鑲嵌紫水晶的金質花叢中央，花朵再度合攏，景象如夢如幻。

▲▼ VCA 。（圖／公關照）

▲蝶翅飾以橙色Plique-à-jour 彩繪玻璃琺瑯。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）歡慶270周年，集合製錶大師、工藝大師、設計師、機械人偶工程師與天文學家之力，催生出耗時7年研發、結合6,293個零件、23項鐘錶複雜功能的La Quête du Temps座鐘，此鉅作位於最上方穹頂位置的天文學家機械人偶可表演3段總長約1分半的機械舞，機械人偶於第3段舞蹈以動作指示懸浮於穹頂下的時間刻度，因此不同的時間姿態各異，此外，結合精密的天文鐘，目前正進行7項製錶專利申請與8項機械人偶專利申請。

▲▼ VCA,VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓歡慶270周年打造具23項複雜功能的La Quête du Temps座鐘。（圖／江詩丹頓提供）

►林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

►道奇奪冠關鍵打者戴珠寶上陣　梵克雅寶幸運草加持

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 江詩丹頓, Vacheron Constantin

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使

「木村拓哉接班人」太迷人　目黑蓮變身貴公子當寶格麗大使

CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美

CITIZEN節慶錶換上夢幻湖水藍　藍月設計日夜都美

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡

玄彬甜摟孫藝真放閃　92萬歐米茄名錶搶鏡 碧昂絲LV爆乳裝現身F1賽場　火辣造型挨批「萬聖節已過」 G-SHOCK未來感錶尺寸巨大 　爆桃粉色高調炫目 C羅合體「半導體女王」蘇姿丰比讚　3000萬全鑽錶搶鏡 C羅相偕未婚妻拜會川普　喬治娜看似腹部凸一包、造型踢鐵板 勞力士免費展覽來了　線上預約走進GMT-Master腕錶世界 摩納哥王妃冠冕側戴更時髦　鑽石泡泡湧出華麗吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面