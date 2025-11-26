fb ig video search mobile ETtoday

沛納海全數字錶盤超清晰　防水300米大勝同類錶款

▲▼Panerai,OMEGA 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina 腕錶 PAM01759 全球限量 1000只，299,000 元。（圖／沛納海提供）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）回溯品牌作為義大利皇家海軍供應商歷史，並向早期精密儀器致敬，推出全球限量1000只的Luminor Marina新錶PAM01759，採用44毫米精鋼錶殼與圓弧形藍寶石水晶鏡面，重現早期腕錶的經典細節。圓弧形鏡面不僅提升視覺放大效果，也強化全數字面盤的清晰度，並以綠色 Super-LumiNova 夜光塗料提升低光環境下的可讀性。9 點鐘位置的小秒盤則延續軍用潛水錶的配置，讓佩戴者能確認腕錶在水下運作正常，呼應沛納海的軍事背景。

▲▼Panerai,OMEGA 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina 腕錶圓弧形鏡面放大了的全數字錶盤，更為清晰易讀。

全新Luminor Marina PAM01759腕錶搭載P.9010自動上鍊機芯，配備兩個發條盒，具3日動力儲存，防水300米，耐用性高於同級錶款，沛納海並以比標示值高出25%的標準進行測試，強化可靠性。封閉式錶背鐫刻限量字樣與編號，並搭配深棕色小牛皮錶帶與梯形針扣，體現復古氣息；另附黑色橡膠錶帶，提升日常佩戴的耐用性與機能性。

▲▼Panerai,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌大使葛倫鮑威爾佩戴最新海馬系列 Planet Ocean 600米腕錶。（圖／歐米茄提供）

歐米茄（OMEGA）近日則推出第四代Planet Ocean系列，共發表7款全新腕錶，提供黑、藍色與橘色陶瓷錶圈3種配置，比起過往設計更簡潔俐落，因為取消排氦閥門，且錶殼從16.1毫米的厚度縮減至13.79 毫米，而錶徑也略縮至42毫米，同時強調造型的稜角感，展現個性美也提升佩戴舒適性。

▲▼Panerai,OMEGA 。（圖／公關照）

▲海馬系列 Planet Ocean 600米腕錶搭配橘色橡膠錶帶款，260,000 元

►沛納海面盤出現中文數字　新年錶演繹著名「加州面盤」

►宋慧喬作勢咬蛋糕萌犬看呆　閃亮鑽錶也吸睛

Panerai, 沛納海, OMEGA, 歐米茄

