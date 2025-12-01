包開箱／GUCCI下個爆款金鍊包！巨大GG肩帶猶如珠寶　義式奢華工藝回歸

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／專題報導

大眾在等待GUCCI新任創意總監 Demna 交出首秀前，2026 早春系列猶如一場預熱旅程，由品牌內部設計團隊共同完成，而整個系列在極簡與極繁之間取得微妙平衡。《ET FASHION》包開箱就來鎖定當中的話題性包款，首度在秀上亮相的全新 GG Chain 翻蓋肩背包，是廣大鏈帶包愛好者不可錯過的新選擇！

▲▼ Gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ Gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲ GUCCI 本季推出的全新 GG Chain 翻蓋肩背包成為視覺亮點 。（圖／品牌提供）

這場選在佛羅倫斯舉辦的時裝秀，被視為品牌一次「重返起源」的文化回望，如同寫給故鄉的情書。整個系列在極簡與極繁之間取得微妙平衡，絲綢、天鵝絨、蕾絲、水鑽刺繡等熟悉的義式華麗元素全面回歸，大膽重現 GUCCI 早期的經典風格。品牌血脈中的 GG Monogram 與單一 G 標誌貫穿整季，嵌入皮帶、鞋跟與包款設計裡，讓品牌符碼以當代視角重新閃耀。

▲▼ Gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼ Gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

其中討論度最高、秀後快速成為新品焦點的，就是 GUCCI 本季推出的全新 GG Chain 翻蓋肩背包，這款包以「珠寶靈感」打造搶眼存在感，靈魂元素的金屬長鍊，使用源自馬具、後來常見於珠寶工藝的 Barbazzale 鏈條（也稱 curb chain 或 gourmette chain），透過扁平鏈節緊密扣合形成鮮明節奏，使鍊條在肩膀與手臂間垂落時，彷彿一件高級金屬飾品。鏈條中央加入經典 Interlocking G 金屬環，無論在日光或秀場聚光燈下都格外耀眼，顯示品牌以金屬語彙重新詮釋 Logo 的野心。

▲▼ Gucci 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

GG Chain 的包身則延續本季義式工藝回歸的核心精神，以柔軟皮革結合俐落翻蓋結構，兩層內袋的開闊容量絲毫不需要擔心，既有雕塑感又保留日常實用性。包款備有可拆式金鍊與皮革肩帶，變換方式自由而靈活。材質方面則提供多款版本，包括希臘羔羊皮製成的 CHARME GG Monogram，經滾染與熨燙後呈現細膩半光澤，再以熱壓工藝壓出微型 GG 圖案，最後以滾輪拋光形成高級粒面質感，觸感與視覺都達到工藝頂端。當然也不能錯過麂皮與小牛皮壓印 GG 的選項，輕盈柔軟、色澤自然，讓復古風格更具當代感。

看更多話題包款

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

