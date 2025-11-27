女星精緻又不刻意穿搭技巧公開！Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人

fb ig video search mobile ETtoday

女星精緻又不刻意穿搭技巧公開！Joy腹肌太搶戲、子瑜小腰線超迷人

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲Red Velvet Joy、子瑜、泰星Bow Maylad穿搭教科書。（圖／twicetagram IG、 Joy IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

女團穿搭向來是潮流指標，TWICE子瑜與Red Velvet Joy最近火辣示範「女團式丹寧穿搭」教科書，把休閒丹寧穿出巨星級氣場！而張鈞甯、陳慧琳與泰星Bow Maylada三位女神則示範如何把極簡高級感穿得剛剛好。想學她們穿出精緻又不刻意的氛圍？穿搭技巧值得好好抄筆記！

TWICE子瑜：甜酷條紋毛衣＋丹寧短褲，展現青春活力

子瑜這套條紋毛衣最大的亮點，就是拉鍊設計的小心機露腰，微微露出腰線就能拉長比例、視覺更清爽。她下身搭配DIESEL水洗丹寧短褲，比深色更年輕、更具街頭感，把甜美與率性一次抓住。

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲子瑜。（圖／twicetagram IG、DIESEL提供）

Red Velvet Joy：水鑽圖騰上衣＋小喇叭丹寧，性感與拉長比例一次滿分

Joy一上場就辣度破表。她穿上DIESEL水鑽圖騰短版上衣，讓腹肌線條直接變成最佳飾品，搭配1969 D-EBBEY丹寧小喇叭褲，復古又顯瘦。

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲Red Velvet Joy。（圖／Joy IG）

水鑽細節不只亮眼，也能在燈光下顯得更纖細，短版上衣＋低腰牛仔褲，最能展現女團標誌性的A4腰，搭配小喇叭褲型，大腿修飾、腿長至少多五公分的秘密武器！

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲短版上衣＋低腰牛仔褲展現腰身。（圖／Joy IG、DIESEL提供）

張鈞甯：飄逸Ｘ知性，機場也能像在拍時尚大片

氣質女星張鈞甯以Loro Piana綁帶領棉絲襯衫搭配真絲飄逸半身裙，一秒把「文青柔美」和「高級俐落」結合起來。

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲張鈞甯機場穿搭。（圖／品牌提供）

綁帶領讓襯衫更柔和、臉部線條更溫柔，搭配飄逸長裙讓走路自帶風，視覺瞬間變優雅，Floaty小羊皮平底鞋穿出自然不做作，再提上一只柔軟Needle手袋，就能像張鈞甯一樣，把高級感穿得輕鬆又從容。

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲張鈞甯同款穿搭單品。（圖／品牌提供）

陳慧琳：極簡中性風，用羊絨穿出雲朵級的舒適

陳慧琳則以Loro Piana柔軟羊絨外套搭配羊絨羊毛長褲，完全是機場穿搭的天花板。

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲陳慧琳。（圖／品牌提供）

選擇寬鬆剪裁的羊絨外套，輕盈又能修飾身形，上下同材質、同色系，打造高級套裝感。Pennan樂福鞋讓整體更自然，也避免全身毛料看起來太隆重，最後用Needle質感皮革手袋加分，就是「貴氣但毫不費力」的關鍵。

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲陳慧琳高級套裝感。（圖／品牌提供）

Bow Maylada：同色系女神示範全身羊絨的柔美穿法

泰國知名女演員Bow Maylada直接來一套「同色系羊絨全餐」！Loro Piana開襟衫＋高領毛衣＋寬鬆長褲，完美演繹柔美優雅。

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲Bow Maylada。（圖／品牌提供）

同色系穿搭，最簡單卻最不敗的高級感公式，高領與開襟衫疊穿、堆疊出立體層次，軟質長褲可以延伸腿部線條，看起來更修長，再配上Needle小巧手袋與Floaty平底鞋，舒服、乾淨又耐看。

Joy腹肌太搶戲、子瑜小露腰線超迷人！5女星同款穿搭大公開、經典單品這樣穿最時髦

▲Bow Maylada同款單品。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

